Skyddade verkligen Will Smith Jada – från vad?

Moa Alfredsson: Olika regler gäller för olika människor

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Kvinnor kallas känslomässiga – men det är män som kaosar gång på gång.

Frågan är dock: Skyddade verkligen Will Smith Jada?

Och från vad?

Var det iscensatt?

Det var en självklar tanke när Will Smith i natt stegade upp på Oscarsscenen och gav komikern Chris Rock en snyting.

Rock hade skämtat om Wills fru Jada Pinkett Smith och hennes rakade huvud. För de som inte vet lider Jada av en sjukdom som gör att hon tappar håret.

Så. Var detta någon form av ”Eminem får nakenchock på MTV-galan 2009 och låtsas bli arg”-ögonblick skapat av galans manusförfattare?

När Will Smith sedan vrålade ”håll min frus namn borta från din jävla mun” inte en, utan två gånger, förstod man. Ingen är en så bra skådis. Inte ens en Oscarsvinnare. Will Smith hade blivit förbannad på riktigt.

Gång på gång är det Kanye West-personer som måste agera ut sina känslor

Det är märkligt att det i alla tider varit kvinnor som stämplats som känslosamma. Vi har kallats ”slavar under hysteriska känslostormar”.

Men det är gång på gång Kanye West-personer som blir så upprörda över att fel person vinner eller över ett dåligt skämt att de känner att de måste agera ut sina känslor.

Historien är full av män som är helt styrda av känslosamma impulser.

När Will Smith senare under kvällen vann en Oscar för huvudrollen i King Richard bad han om ursäkt till Oscarsakademin. ”Kärlek får oss att göra galna saker”, sa han. Med tårar i ögonen berättade han att karaktären han spelar i filmen också är någon som försvarar sin familj. Men man måste ju fråga sig vad det är Will upplever att han har skyddat Jada ifrån. Ett direkt hot mot hennes liv? Nej, snarare har det med hennes heder att göra. Han måste gå upp på den där scenen för att Jada inte ska bli en vanärad kvinna. Som om han är med i en medeltida duell rider Will på sin vita häst med lansen dragen: ”Keep my wife’s name out of your fucking mouth”, vrålar han från sin springare.

Det är tydligt att det finns människor – och människor

Under Oscarsgalakvällen blir det också tydligt att det finns människor – och människor. Med helt andra regler att förhålla sig till. För vem kan gå fram och slå ner en annan människa på jobbet eller på krogen utan konsekvenser? Utan att eskorteras ut från lokalen?

Här skickar Hollywood tydliga signaler: Will Smith kan lugnt gå och sätta sig igen. Han slog just en annan människa på käften i direktsändning. Men snälla, säger Hollywood, lite våld har väl aldrig skadat någon.

Trots det finns ett ljus i mörkret som gör det lite lättare att leva i en orättvis värld.

Från och med i natt är Will Smith för alltid ett meme.

Publisert: Publicerad: 28 mars 2022 kl. 12.24

