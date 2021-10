Rapstjärna gripen i stor heroinhärva

Fetty Wap anklagas för att ha fört in och sålt över 100 kilo heroin, fentanyl och andra droger

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 1 tim sedan

helskärm Fetty Wap på MTV-gala 2019. Arkivbild.

Den amerikanske rapparen Fetty Wap har gripits av polis i New York misstänkt för delaktighet i narkotikabrott, skriver nyhetsbyrån AP.

Willie Maxwell, som han egentligen heter, greps i torsdags under hiphop-festivalen Rolling Loud i Queens. Han anklagas tillsammans med ett antal medbrottslingar för att ha fört in och sålt över 100 kilo heroin, fentanyl och andra droger i New York . En av de andra misstänkta i härvan uppges arbeta som kriminalvårdare.

Rapparen nekar till anklagelserna genom sin försvarare.

