Flickvännens känslosamma hyllning till Einár: ”Vila i frid min älskade”

Rapstjärnan Einár sköts till döds i oktober 2021

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 30 min sedan

Alexandra Torgrip höll ett tal för Einár, i Grammisgalans mest laddade ögonblick.

Flickvännen riktade sig direkt mot politikerna och sa att ”vi behöver rädda våra barn”.

– 19 år är inte en lång tid, men för Nils blev det en livstid.

helskärm Alexandra Torgrip på Grammisgalan.

På torsdagskvällen hyllades den svenska musikeliten på Grammisgalan, som sändes i TV4.

Men under året som gått har en av de senaste årens starkast lysande stjärnor slocknat. 19-årige Nils ”Einár” Grönberg sköts till döds på öppen gata i Stockholm, den 21 oktober 2021.

Galans mest känsloladdade ögonblick blev när Einárs flickvän Alexandra Torgrip talade.

– För Nils var musik en del av livet. Det var lika naturligt som att äta, andas och dricka. När Nils skrev musik glittrade ögonen på honom, och orden bara föll på plats som om det vore en självklarhet.

helskärm Einár hyllades under galan.

”Finns inte ord att beskriva honom”

Einár slog igenom som 16-åring och släppte fyra album under sin allt för korta karriär. På Grammisgalan 2020 prisades han som årets nykomling och för årets låt, ”Katten i trakten”.

– Det finns inte ord nog för att kunna beskriva honom, inte ens lite grann. Nils var fortfarande bara en tonåring som gjorde sitt bästa, och hans liv hade precis bara börjat. 19 år är inte en lång tid, men för Nils blev det en livstid.

Mordet på Nils Grönberg har långt ifrån blivit en vändpunkt för det dödliga våldet. 2022 har inletts med att 27 personer i Sverige skjutits till döds, något som Alexandra Torgrip lyfte i sitt tal.

– Våra mammors tårar har blivit för vanliga, våra barn dör och vi faller som dominoblickor en efter en. Vi behöver rädda våra barn och stoppa det här äckliga gatuvåldet.

Riktade sig till politikerna

Alexandra Torgrip vände sig sedan direkt till politikerna, och sa att vi behöver ”se och känna sann empati från hela maktväsendet”, inklusive polis och socialtjänst.

– Vi vill se konkreta åtgärder och resultat baserat på genuin kärlek för våra områden och för alla oss som bor där. Ikväll vill jag hedra alla själar som vi har förlorat i detta hemska våld, och jag vill hedra fantastiska Nils. Nils Kurt Erik Einar Grönberg. Vila i frid min älskade, vi saknar dig så mycket och vi älskar dig ännu mer.

Alexandra Torgrips tal bemöttes av stående ovationer på Grammisgalan.

Fakta: Här är årets Grammisvinnare

(TT)

Årets visa/singer-songwriter: José González – "Local Valley"

Årets elektro/dans: Swedish House Mafia – "Moth to a flame", "Lifetime", "It gets better"

Årets pop: Daniela Rathana – "Rathana club"

Årets hiphop: Asme – "Tusen flows"

Årets kompositör: Agnes Carlsson, Vincent Pontare, Salem Al Fakir, Kerstin Ljungström och Maria Hazell

Årets dansband: Arvingarna – "Tänker inte alls gå hem"

Årets nykomling: A36

Årets producent: Elvira Anderfjärd

Årets låt: Miriam Bryant & Victor Leksell – "Tystnar i luren"

Årets jazz: Johan Lindström Septett – "On the asylum"

Årets folkmusik: Ebo Krdum – "Diversity"

Årets hårdrock/metal: Tribulation – "Where the gloom becomes sound"

Årets barnmusik: "Ensemble Yria – "Upp & ut"

Årets musikvideo: Alexander Wessely, Swedish House Mafia – "It gets better"

Årets rock: Thåström – "Dom som skiner"

Årets klassiska: Göteborgs Symfoniker, Johannes Gustavsson – Aulin, Moberg, Andrée: "Orchestral works"

Årets alternativa pop: Sarah Klang – Virgo

Årets hederspris: Abba

Årets textförfattare: Jaqe – "Filmen"

Årets soul/r'n'b: Snoh Aalegra – "Temporary highs in the violet skies"

Årets album: Miriam Bryant – "Ps jag hatar dig"

Årets artist: Benjamin Ingrosso