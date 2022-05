Underhållande presskonferens med Ruben Östlund i Cannes

Publicerad: Mindre än 3 tim sedan

helskärm Ruben Östlund i Cannes.

CANNES. Både jubel och mer skräckslagna reaktioner. Följt av en åtta minuter stående ovation efter galapremiären. Recensioner som var från botten till toppen.

Och nu har Ruben Östlund och skådespelarna i ”Triangle of sadness” mött media på festivalens hittills mest underhållande presskonferens.

Under en nästan 15 minuter lång scen i Ruben Östlunds ”Triangle of sadness” råkar passagerarna ut för en häftig storm mitt under middagen med kaptenen (Woody Harrelson). Resultatet blir en galen orgie i spyor och folk som skiter på sig. Publiken skrattade och/eller skrek av skräck eller äckel. Tre personer lämnade salongen, antagligen äcklade.

Sådana reaktioner som förstås regissören hade hoppats på. De klart mest kraftfulla hittills under festivalen. Sedan följde en åtta minuter lång stående ovation.

Recensionerna har varit blandade. Mest positiva bland de engelskspråkiga. Ungefär 3 eller 4 i betyg. Franska kritiker i Le Film Français är betydligt mer njugga. En ger motsvarande 5, högsta betyg. Hela fyra ger motsvarande 1, lägsta betyg.

Ruben dissar biopubliken

Presskonferensen blev underhållande. På podiet satt Henrik Dorsin, Dolly De Leon, Harris Dickinson, Ruben Östlund, Charlbi Dean, Woody Harrelson, Vicki Berlin och Zlatko Buric.

Det var ovanligt god stämning. Ruben drar ofta gärna några komiska anekdoter kring sina svar. Och blev glad när journalister berättade att det var ovanligt med en film som lockade till så många skratt.

– Målet har varit ett göra en berg-och-dalbana för vuxna. Det är så biografen ska användas. Vi i Europa är en dålig biopublik. Sitter och tänker i stället för att känna. Vi hade testvisningar för folk på landet i Spanien, sådana som sällan går på bio. De applåderade som om det var på en fotbollsmatch, sa Ruben.

– Idealet är att kombinera det intellektuella med något att säga, med amerikanska tänket att underhålla.

– Applåd! skrek sedan Ruben spontant efter ett av sina egna svar. Och det fick också.

Harrelson: ”En sådan mästare”

Woody Harrelson berömde sin regissör.

– Ruben kan få dig att skratta men kan också få dig att känna dig väldigt obekväm. Det här är bland det roligaste jag någonsin har gjort, att jobba med en sådan mästare. Det vill jag göra om, sa han.

– Då får du spela flygkapten, sa Ruben, vars nästa film är tänkt att utspelas under en långflygning.

Charlbi Dean, med ett förflutet i modevärlden, bekräftade att utseendet är en slags valuta i den världen, något som hävdas i filmen.

Någon frågade om Ruben ville göra teater i framtiden.

– Jag har haft en idé om en pjäs i Sverige där åtta skådespelare ska spela apor och vara nakna hela tiden, sa Ruben.

Skämt eller allvar? Zlatko Buric anmälde hur som helst omedelbart sitt intresse för att vara med.

25 omtagningar

Det pratades också om att Ruben tar så många tagningar av varje scen. 25 eller mer, hela tiden.

– Det är ok när man har spelscener och kan pröva olika saker. Det är värre när man ska släpa en död tung åsna över en stenig strand om och om igen. Särskilt när scenen sedan klipps bort, sa Henrik Dorsin.

Filmens slut är lite öppet. Dolly De Leon hade fått Rubens tillåtelse att berätta sin tolkning av scenen. Och gjorde det. Men det svaret utelämnar vi för de som ska se filmen, den har Sverige-premiär 7 oktober.