Lena Dunham har gift sig i hemlighet

Sa ja till musikern Luis Felber i helgen

Publicerad: Mindre än 50 min sedan

Lena Dunham.

Lena Dunham och Luis Felber har gift sig i hemlighet i helgen, rapporterar flera amerikanska tidningar.

”The girls”-skaparen bekräftade relationen så sent som i april för New York Times.

Paret har ännu inte officiellt gått ut med att de gift sig, men källor bekräftar för så väl Us Weekly som People att Lena Dunham, 35, och Luis Felber, 35, sagt ja till varandra i helgen.

Under söndagen tycktes även Felber antyda äktenskapet när han i en story på sin Instagram använde The Zombies låt ”This will be our year” (Det här kommer bli vårt år, reds anm), tillsammans med emojisymboler av hjärtan och rymdvarelser, skriver People.

De har varit ett par i mindre än ett år och först i april i år gick Lena Dunham ut med relationen, i en intervju med New York Times, när hon berättade:

– Det har gått några månader. Jag känner mig väldigt lyckosam. Han är den mest fantastiska person jag nånsin träffat.

”Jag är den lyckligaste”

I juni delade Lena Dunham en serie bilder på Instagram tillsammans med pojkvännen i samband med hans födelsedag och skrev:

När jag var tre veckor gammal i centrala Manhattan hade jag ingen aning om att en baby föddes i England (Winchester, till och med) som skulle storma in i mitt liv, iklädd en limegrön fleece, hårnät, och utmana så många av mina tankar om mig själv och världen med magisk övergivenhet. Alla som kommer i kontakt med dig, kreativt, känslomässigt, av misstag, är lyckliga. Men jag är den lyckligaste för det där hårnätet ligger nu i vår gemensamma byrå.”

I augusti dök paret upp på röda mattan tillsammans för första gången, under en visning av filmen ”Zola” på filmfestivalen Sundance i London.

Luis Felber är musiker och framträder under artistnamnet Attawalpa. Lena Dunham är regissör, manusförfattare och skådespelare som blev känd för tv-serien ”The girls” som hon både skapat och spelade huvudrollen i från 2012 till 2017.

