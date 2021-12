Mejla Jan-Olov Andersson

Årets populäraste film ”Suedi” borde fått fler nomineringar

Två överraskningar när Guldbagge-nomineringarna avslöjades:

Att ”Clara Sola” fick flest, hela nio stycken.

Att årets populäraste film, ”Suedi”, bara fick en.

Inget konstigt med att ”Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton” fick åtta nomineringar. Hannes Holms film är påkostad, välgjord och gör just nu succé på bio.

Inte heller att Erik Poppes nyinspelning av ”Utvandrarna” fick sju. Det har trimmats in i det sista på den och första pressvisningen var samtidigt som just Guldbagge-nomineringarna förkunnades under torsdagsförmiddagen. Så där kan jag ännu inte ha en åsikt om det är rätt eller fel. Men det hade förstås varit en rejäl besvikelse om inte den största filmsatsningen (100 miljoner kronor) på åratal i Sverige höll en hög kvalitet.

Nathalie Àlvarez Meséns ”Clara Sola” fick till största delen bra recensioner, var uttagen till sommarens Cannes-festival, är Costa Ricas Oscarsbidrag (det är en samproduktion mellan Sverige och Costa Rica), så jag tillhör väl en minoritet som inte blev så engagerad av den.

Snudd på skandal dock att Manuel Conchas underhållande komedi ”Suedi” bara fick en. Men regissören var inte så missnöjd när jag pratade med honom.

– Jag gjorde filmen för att nå en publik. Nu har väl 1,5 miljoner sett den på Viaplay. Jag får mycket respons från folk. Och är stolt att ha blivit nominerad för bästa manus – för en komedi. Men jag trodde ju att Suzanne Reuter skulle bli nominerad för bästa biroll, säger han.

Reuters uteblivna nominering är en klar miss.

En annan är Nina Hoberts självutlämnande och väldigt personliga dokumentär ”Julia & jag”, som borde varit med i dokumentärfilmsklassen.

En tredje Ida Engvolls frånvaro i kvinnliga huvudrollsklassen, för ”Vitt skräp”, även om jag inte direkt vill plocka bort någon nominerad i den kategorin.

Smaken är ju som baken, delad.

Jag tycker hur som helst att Ronnie Sandahls ”Tigrar” är bästa filmen år 2021.

Han är just hemkommen från en pr-tripp till London, New York och Los Angeles, för att puffa för sin film inför att en shortlist på femton utländska filmer till Oscarsgalan presenteras på tisdag nästa vecka.

– Jag är nöjd med fem nomineringar i tunga kategorier här. Annars har jag skakat hand för glatta livet med folk i USA. Folk gillar filmen, jag tror våra chanser har ökat den senaste tiden, säger han.

