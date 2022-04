Bill Murrays olämpliga beteende avbröt en hel filmproduktion

”Vi hoppas kunna fortsätta”

Publicerad: Mindre än 30 min sedan

helskärm Murray ska ha betett sig olämpligt på inspelningen av ”Being mortal”.

Inspelningarna av filmen ”Being mortal” avbröts plötsligt häromdagen.

Nu står det klart att det berodde på ett klagomål riktat mot skådespelaren Bill Murray.

”Efter att ha granskat omständigheterna har det beslutats att produktionen inte kan fortsätta i nuläget”, står det i ett brev till produktionen.

I måndags stoppades produktionen av filmen ”Being mortal”, det var Deadline först med att rapportera.

Produktionen lämnades i blindo efter det plötsliga avbrottet, men har nu blivit försedda med information i ett officiellt brev.

”Kära filmteam. Vi vet att ni alla är oroliga över de senaste förseningarna i produktionen och vill ge er en uppdatering. I slutet av förra veckan fick vi kännedom om ett klagomål som vi undersökte omedelbart. Efter att ha granskat omständigheterna har det beslutats att produktionen inte kan fortsätta i nuläget”, står det i brevet.

Nu avslöjar Deadline att klagomålet är riktat mot den folkkära skådespelaren Bill Murray, 71.

helskärm Det är ännu oklart om stjärnan kommer att stängas av från filmen framöver.

Kan bli avstängd

Enligt Deadline handlar det hela om Murrays beteende, som beskrivs om ”olämpligt”. Mer detaljer än så finns ännu inte.

Och hur skådespelarens framtid i ”Being mortal” ser ut, om han blir avstängd eller inte, är också oklart.

I brevet står det att de hoppas kunna fortsätta inspelningarna så snart utredningen mot Murray är färdigställd.

Filmen är baserad på Atul Gawandes facklitteratur ”Being mortal: Medicine and what matters in the end”. Aziz Ansari, känd från serien ”Parks and recreation”, gör sin debut som regissör och spelar även huvudrollen i filmen.

Seth Rogen och Keke Palmer har också roller i ”Being mortal”.

Inspelningen började den 28 mars och enligt källor till Deadline hade den kommit halvvägs innan produktionen avbröts. Planen var att släppa filmen 2023 och det är i nuläget oklart om avbrottet kommer att påverka premiären.

Publisert: Publicerad: 22 april 2022 kl. 18.08