Marilyn Monroes klänning ”skadades permanent” av Kim Kardashian

Nya anklagelser efter bildbevis

Publicerad: Mindre än 50 min sedan Uppdaterad: Alldeles nyss

helskärm Kim Kardashian i Marilyn Monroes klänning på MET-galan. Här med pojkvännen Pete Davidson.

Kim Kardashian gick på röda mattan i den ikoniska klänningen.

Efteråt rasade Marilyn Monroe-experter mot hur ”vårdslöst” hon bar det historiska plagget.

Nu sprids bilder som sägs visa skadorna som uppstått. ”Var det värt det?”, skriver Instagram-kontot som publicerat ”bevisen”.

Marilyn Monroe bar klänningen när hon sjöng för John F Kennedy på hans 45-årsdag 1962, inte långt före hennes död. Den kallas ofta ”världens dyraste klänning”.

Kim Kardashian, 41, fick tillstånd att bära det historiska plagget på den glamourösa MET-galan förra månaden.

Saknar kristaller

Nu visar bilder som Marilyn Monroe-samlaren Scott Fortner lagt upp på Instagram att klänningen kan ha skadats under tiden den bars av Kardashian.

Revor, uttänjt tyg och tydligt slitage kan ses på plagget som också verkar sakna vissa Swarovski-kristaller medan andra hänger löst, skriver The Guardian.

Instagram-kontot citerar klänningens ägare, företaget Ripley’s Believe It Or Not!, som hävdat att ”stor försiktighet vidtogs” för att skydda det popkulturella historieföremålet. Experter ska ha sett till att klänningen inte skadades, och Kardashian bytte om till en kopia efter att ha visat upp sig i originalet på röda mattan.

”Var det värt det?” skriver Instagram-kontot som replik på deras försäkringar.

helskärm Marilyn Monroe i klänningen 1962.

Unesco kritiserar Kardashian

Även Unesco-organet International Council of Museums (ICOM) har kritiserat utlåningen. Filmer från när assistenter drog i klänningen vid påklädandet spreds i sociala medier.

Kardashian försvarade sig med att hon ”respekterar klänningens betydelse för den amerikanska historien” och att hon varken satt ned eller åt i klänningen för att inte riskera att den skulle skadas.

Hård diet

Realitystjärnan har också fått kritik för den hårda diet hon genomgick för att få på sig det ikoniska plagget. Eftersom hon inte kunde dra upp blixtlåset i ryggen bar hon en vit päls-stola runt kroppen.

Klänningen förvaras i vanliga fall på Ripley’s museum i Florida.