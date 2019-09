Real housewives + FÖLJ

Realityparet skiljer sig

Kenya Moore från ”Real housewives of Atlanta” singel igen

avLinn Elmervik

20 september 2019 07:28

Realityprofilen Kenya Moore, känd från ”Real housewives of Atlanta” skiljer sig.

Hon och maken Marc Daly har varit gifta i två år.

– Under nuvarande omständigheter kan jag inte längre fortsätta äktenskapet, säger Moore till People.

Kenya Moore, 48, har visat upp sitt privatliv i realityserien ”Real housewives of Atlanta”. Nu är äktenskapet med maken Marc Daly, 49, över.

– Det är med djup sorg jag måste informera mina fans om att jag kommer att skilja mig från min make Marc Daly. Under nuvarande omständigheter kan jag inte längre fortsätta äktenskapet. Mitt största fokus är och kommer alltid vara min dotter Brooklyn, min mirakelbebis. Hon blev till i kärlek och sann förbindelse. Jag ber att vårt privatliv respekteras när vi går vidare, säger Kenya Moore till People.



1 av 2 | Foto: LUIS MARTINEZ / TT NYHETSBYRÅN Kenya Moore.

Fick barn förra året

– Jag har kommit fram till det svåra beslutet att separera från Kenya. Vår dotter har två föräldrar som älskar henne väldigt mycket och har hennes bästa i fokus, den här situationen bör hållas så privat som möjligt, säger Marc Daly.

Kenya Moore och Marc Daly träffades 2016 och gifte sig i juni 2017. De fick dottern Brooklyn i november förra året efter att ha kämpat en längre tid för att bli föräldrar.

Kenya Moore spelar just nu in den tolfte säsongen av tv-serien ”Real housewives of Atlanta”.

