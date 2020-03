My Martens coronadrama i familjen: Sonen kan vara smittad

”Känns helt surrealistiskt”

avAnna Shimoda , Hans Shimoda

Publicerad: 14 mars 2020 kl. 18.42

My Martens son Ludvig misstänks ha smittats av coronaviruset.

Nu berättar tv-profilen för Aftonbladet om den panikartade situationen och att de nu sitter i karantän.

– Hans andning blev värre och värre och till slut var vi tvungna att åka in.

Läkarna misstänker att tv-profilen och bloggaren My Martens son Ludvig har smittats av coronaviruset. Allt började med att han hastigt insjuknade och fick feber, hosta och svåra problem att andas. Efter att ha köat till vårdguiden 1177 rekommenderades My Martens att åka in akut till sjukhus.

”Jag fick inte åka kommunalt. Jag skulle säga till sjukhuspersonalen att han var Corona-misstänkt och undvika kontakt och hålla avstånd till alla andra människor, skriver hon bland annat på sin blogg.

När Aftonbladet når My Martens berättar hon om situationen.

– Hans andning blev värre och värre och till slut var vi tvungna att åka in. Jag ville inte det till en början, men sedan hade vi ju inget val. Jag är nämligen en högriskpatient då jag inte har något immunförsvar sedan min utbrändhet 2016. Jag fick åka in med ambulans till sjukhus för några veckor sedan när jag drabbades av en influensa, säger My Martens och fortsätter:

– När jag och Ludvig väl kom in till sjukhuset så höll sig sjukvårdspersonalen på flera meters avstånd och hade lagt fram olika instrument. Jag fick undersöka Ludvig och de berättade pedagogiskt hur jag skulle gå till väga.

Foto: PRIVAT My Martens fick hjälp från vårdpersonalen för att själv undersöka sonen.

Det genomfördes en rad tester för andra tänkbara sjukdomar, men de gav ett negativt resultat varpå My Martens nåddes av beskedet att det med största sannolikhet handlade om coronaviruset.

– Det känns helt surrealistiskt. Nu är vi hemma och har fått rådet att vi ska vara hemma tills Ludvig är symtomfri i fem dagar. Samtidigt pratas det ju generellt om två veckor. Men vi tar det säkra före det osäkra och håller oss i karantän tills vidare. Men jag mår jättebra och har inga symptom, men det är klart jag är rädd för att bli smittad.

My Martens är också påtagligt upprörd över det faktum att regeringen inte fattat beslut om att stänga skolorna.

– Det är för jävligt att skolorna är öppna. Flera barn i Ludvigs närhet har visat samma symptom och skickats hem. Läkarna sa också till mig att det var tur i oturen att Ludvig drabbades nu, för om några veckor kommer det inte finnas resurser att hjälpa alla.

Tidigare påstods det att barn inte smittades av coronaviruset, men enligt en studie som publicerats av den amerikanska forskningstidskriften Nature löper barn samma risk som vuxna att bli smittade, något Lärarnas tidning nyligen rapporterade om.

