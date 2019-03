Scott Walker + FÖLJ

Musikikonen Scott Walker är död

Skivbolaget bekräftar: ”Stor sorg”

avLinn Elmervik

NÖJE 25 mars 2019 09:56

Musikikonen Scott Walker är död.

Han är känd som en av medlemmarna i gruppen The Walker Brothers.

Han blev 76 år.

Artistens död bekräftas av skivbolaget 4AD, skriver BBC.

”Det är med stor sorg vi meddelar Scott Walkers död. Scott blev 76 år och lämnar efter sig sin dotter Lee, sin dotterdotter Emmi-Lee och sin partner Beverly”, skriver bolaget i ett uttalande.



1 av 2 | Foto: AP

Scott Walker rönte stora framgångar med gruppen The Walker Brothers på 60- och 70-talet. Han har också släppt fler soloalbum som hyllats av stjärnor som Leonard Cohen och David Bowie.

Några av hans mest kända låtar är ”The sun ain’t gonna shine anymore”, ”My ship is coming in” och ”Make it easy on yourself”.

Bland det sista han gjorde var att skriva musiken till filmen ”Vox Lux”.

LÄS OCKSÅ In i Scotts snårskog

LÄS OCKSÅ Sångare död – blev 77 år

LÄS OCKSÅ R&B-stjärnan död – blev 66 år

25 mars 2019 09:56