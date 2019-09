Malin Olsson + FÖLJ

SVT-profilens hårda kritik: Det börjar bli pinsamt

Malin Olsson: ”Var är brudarna???”

avCornelis Rikken

6 september 2019 06:49

Malin Olsson har tröttnat på män som tar plats i rutan.

Nu riktar programledaren skarp kritik mot en rad svenska tv-kanaler – bland annat sin arbetsgivare SVT.

”Det börjar bli pinsamt!”, skriver hon på Instagram.

Det är i en rad uppdateringar på Instastory som Malin Olsson, 37, går till attack mot de svenska tv-kanalerna.

Hennes missnöje tar avstamp i att Kristian Luuk, 53, har fått en ny talkshow som har premiär på SVT i dagarna.

”Here we go again...! Luuk får ny talkshow. Kommer säkert bli kanon... MEN kom igen var är brudarna????”, skriver hon, tillsammans med en bild på programledaren och den nya parhästen Daniel Hallberg, 31.

Malin Olsson jämför situationen med sin upplevelse av skoltiden.

“Bara killar/män som får vara lite sköna/roliga bakom ett skrivbord! Precis som i plugget!”, skriver hon och lyfter sedan fram en rad exempel på män som får tar plats på bästa sändningstid.

”Kom igen nu SVT”

“Kille knäpper kavajen för att han ska prata med en massa massa massa folk i tv... På flera språk!”, skriver hon bland annat tillsammans med en bild på SVT-kollegan Fredrik Skavlan, 53.

Även Filip Hammar, 44, och Fredrik Wikingsson, 46, David Hellenius, 45, och Jesper Rönndahl, 40, får sig en känga.















1 av 6 | Foto: Björn Lindgren/TT Malin Olsson.

Malin Olsson tar även upp en rad exempel på kvinnor som faktiskt har fått programleda talkshows i svensk tv.

Dock inte på samma villkor som männen, menar hon.

“Ibland får tjejer prata bakom ett bord i valnöt/mahogny eller vad det är... Men då läggs de ner, TROTS bra tittarsiffror”, skriver hon bland annat till en skärmdump på en artikel som handlar om att SVT-produktionerna ”Carin 21:trettio” och ”Debatt” läggs ner.

Hon avslutar med en tydlig uppmaning till tv-kanalerna:

“Det börjar bli pinsamt! Kom igen nu SVT, TV4, 3:an, Kanal 5 osv!!!”

”Jobbar för att ha bra mix av programledare”

Peter Nyrén, programbeställare för underhållning och livsstil på SVT, skriver i ett mejl till Nöjesbladet att de inte har någon exakt statistik på hur könsfördelningen bland programledarna i deras talkshowprogram ser ut men att de jobbar för att ha en bra mix i helhet.

”Under senaste året har till exempel Josefin Johansson (”Smartare än en femteklassare”, ”Alla för en”) , Sofia Rågenklint (”Fråga veterinären”), Pernilla Månsson Colt (”Mästerskaparna”) och Nour El Refai (”Landet Lyckopiller”) gjort egna program på bästa sändningstid”, skriver han.

Han menar att kritiken från Malin Olsson är välkommen.

”Det är högt i tak på SVT och bra att diskussionen är levande. Det här är frågor där vi aldrig blir helt klara utan alltid kan bli bättre”, skriver han.

Nöjesbladet har varit i kontakt med Malin Olsson som inte har något mer att tillägga utan hänvisar till det som skrevs på Instastory.

