Man stämmer komiker – nekades inträde på grund av sitt kön

Foto: TT Iliz Shlesinger.

En man i USA köpte biljetter till en standup-show med amerikanska komikern Iliza Shlesinger.

Men mannen nekades inträde – bara kvinnor var välkomna i publiken.

Nu svarar mannen med att stämma Iliza Shlesinger.

En man vid namn George St. George drar den amerikanska komikern Iliza Shlesinger inför rätta.

Enligt en stämningsansökan, som The Hollywood Reporter har tagit del av, köpte George St. George två biljetter till komikerns föreställning “Girls Night In WIth Iliza – No Boys Allowed”, det vill säga: ”Tjejkväll med Iliza – pojkar ej tillåtna”.

Föreställningen ägde rum den 13 november, men när George St. George dök upp blev han i biljettluckan hänvisad till en sittplats längst bak i lokalen på grund av sitt kön.

Erbjöds pengarna tillbaka

George St. George och hans sällskap gick för att köpa mat och när de kom tillbaka fick de veta att Shlesinger tillsammans med teatern hade bestämt sig för att neka dem tillträde helt och hållet. Inga män tilläts delta, då föreställningen riktar sig åt kvinnor. De erbjöds pengarna tillbaka för biljetterna.

Men George St. George rasar. Enligt stämningsansökan beskriver han händelsen som motbjudande och diskriminerande.

”’Girls Night’ är en hybrid mellan en standup-show och en interaktiv diskussion mellan Iliza och kvinnorna i publiken, som syftar till att ge kvinnor en plats att ventilera i en stödjande, rolig och inkluderande miljö. Hon uppmanar kvinnor från alla samhällsskikt att komma samman och skratta”, lyder föreställningens programbeskrivning.

