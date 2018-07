Colin Nutley + FÖLJ

Exklusivt: Bakom kulisserna på Colin Nutleys nya tv-serie

ULRICEHAMN. Under en av denna stekheta sommars allra varmaste dagar, sitter elva skådespelare och ett 40-tal statister och svettas under åtta timmar.

Det är en evighetslång bröllopsmiddag på låtsas. I tal efter tal hyllas brudparet.

Som för ovanlighetens skull är två unga kvinnor. En vit, en svart.

– Jag tycker det här är ”Änglagård” för vår tid, för 2018, säger Helena Bergström.

Nöjesbladet har exklusivt följt inspelningen av Colin Nutleys nya tv-serie ”Bröllop, begravning och dop”.

Det är sjätte gången som Colin Nutley och Helena Bergström filmar i Västergötland. Som vanligt har man kontor och fyller upp nästan hela Hotell Bogesund i Ulricehamn med skådespelare och filmarbetare.

Med de tre ”Änglagårds”-filmerna har man satt dessa trakter på kartan och befolkningen tycks vara dem evigt tacksamma. Philip Zandén berättar att när han skulle hyra bil ett dygn, frågade biluthyraren – som förstås visste vem han var och att han var med i Colin Nutleys tv-serie – om ”500 spänn var ett ok pris”.

Dagen innan har man filmat själva bröllopet i Bottnaryds kyrka några mil därifrån. Det unga brudparet spelas av Molly Nutley och Angelika Prick.

Colin Nutley berättar om bakgrunden till tv-serien:

– Många av mina historier utspelas i små orter, det är kyrkor och präster, det är familjer och bra och dåliga saker som händer dem. Jag återvänder på något sätt alltid till mitt eget förflutna. Även om jag i konversationer på engelska ibland avslutar med ett ”God, bless you”, så är jag inte ett spår religiös. Men under min uppväxt hände mycket kring kyrkan och prästen hade alltid hög status. För en arbetargrabb, var folk som lärare, läkare och präster folk som stod ovanför dig.

– Jag visste att tv-serien skulle starta med ett bröllop. En dag i bilen tänkte jag: Måste det verkligen vara en man och en kvinna? Det finns ganska mycket filmer om två homosexuella män, men mina historier är ju oftast kvinnodrivna, jag pratade lite med Helena om det och sedan föll allt på plats på ett naturligt sätt.

Statisterna grät på riktigt

– Att brudparet är gay, är inget försök att chocka eller att ha ett budskap. Det är inte min grej. När vi filmade bröllopsscenen, såg jag att folk (statisterna) grät på riktigt och var berörda, då kände jag att det fungerar. Två unga kvinnor. En vit, en svart. Inget märkvärdigt. Det är 2018, vi måste gå vidare.

– När vi gjorde ”Änglagård” (1992) gjorde vi aldrig någon stor grej av att Rikard Wolffs rollfigur Zac var gay. Han bara var som han var. Att både Zac och Rikard sedan blev något slags gayikoner, det bara blev så, säger Colin.

Anders T Olsson, som spelar både morbror till Molly Nutleys rollfigur och prästen som förrättar tv-seriens bröllop, dop och begravning, berättar hur fiktion och verklighet på ett lite oväntat sätt flöt ihop under inspelningen:

– När vi spelade in i Bottnaryds kyrka, en jättevacker kyrka, en blandning av svensk allmoge och en katolsk katedral, hade vi en riktig präst på besök. Han var lite nyfiken. Han kom fram till mig och sa att han aldrig hade vigt två kvinnor. ”Hur har du lagt upp det?”, frågade han mig. Jag tycker det var både roligt och lite fint på något sätt.

Snacket kring Molly har tystnat

”Bröllop, dop och begravning” handlar om två familjer som möts när de båda unga kvinnorna blir förälskade. Alla tycker inte nödvändigtvis om varandra, utom just brudparet.

Molly Nutley, 23, fick sitt genombrott i ”Änglagård – Tredje gången gillt” (2010). Då var det förstås en del kommentarer kring det faktum att hon fick rollen som Helena Bergströms dotter, i en film som pappa regisserade. Men det pratet har tystnat.

Sedan dess har hon bland annat gjort två säsonger av SVT-serien ”Tjockare än vatten”, en Beck-film, spelat teater och gjort succé i TV 4:s ”Let's dance”.

– Molly vill inte att jag ska prata om henne, men det är väl rätt uppenbart att hon nu har skaffat sig en egen ”fanbase”, säger mamma Helena Bergström.

Som inte heller riktigt förstod hur populär Angelika Prick, 29, var, förrän barn dök upp kring inspelningen.

En julkalender och två säsonger som programledare för ”Sommarlov” i SVT:s Barnkanalen gör att snudd på alla barn vet vem hon är och smått dyrkar henne.

– Men det här är det roligaste jag har gjort, jag älskar familjen Nutley, säger Angelika och skrattar.



































1 av 16 | Foto: ROGER LUNDSTEN Colin Nutley under inspelning av tv-serien ”Bröllop, begravning och dop”.

Spelar in på slott

Molly och Angelika spelar Meja och Sunny, som båda två har vuxit upp i det lilla samhälle där tv-serien utspelas. Molly tror inte att någon kommer att bli upprörd över ett gay bröllop i en Colin Nutley-serie.

– Det hoppas jag verkligen inte. Kom igen, det är 2018!, säger hon.

Dagen jag besöker inspelningen befinner vi oss på Hökerums slott någon mil väster om Ulricehamn.

Slottet har anor från 1100-talet. Den sista adliga ägaren av slottet mördades 1830. Nuvarande ägarna rev och byggde upp det då förfallna slottet på nytt i mitten av 1980-talet.

I tv-serien är det Jan Malmsjös hem. Han är en pensionerad och förmögen överstelöjtnant som är farfar till Sunny. Hennes föräldrar spelas av Johan H:son Kjellgren och Josette Bushell-Mingo. Den sistnämnda är inte på plats under inspelningen, då Sunnys föräldrar är skilda. På plats är däremot Sunnys styvmor, som spelas av Maria Lundqvist.

Molly och Angelika har en förhållandevis lugn dag. Åtminstone replikmässigt. De ska sitta vid honnörsbordet under bröllopsmiddagen och bara suga i sig vilka fina ord gästerna ska säga till dem i sina tal.

– Det här är så lyxigt, att bara sitta här och lyssna och se vad alla har hittat på, säger Molly.

Får skriva sina egna bröllopstal

Colin Nutley jobbar, som vanligt, på sitt alldeles speciella sätt. Inga skrivna manus, utan skådespelarna improviserar fram dialogen utifrån givna direktiv.

Men när det gäller gästernas bröllopstal, har Nutley drivit sin process ett steg längre. Skådespelarna har själva fått skriva sina tal, utifrån vad de vet hur deras rollfigurer tycker och tänker och vilka känslor de har inför alltihop.

Detta har nog få av de cirka 40 statister som är på plats en aning om. De sitter i timmar och svettas framför en tallrik med lite sallad, några potatisar och lite barbequesås, som de absolut inte ska äta av. Kanske blir de förvånade över att Colin Nutley nöjer sig med en enda tagning av varje tal.

Men alltihop tar ändå åtta timmar. Smink ska fixas till. Man ska flytta kamerorna några meter. Och så vidare. Och dagen efter fortsatte bröllopsmiddagen, när man skulle filma reaktionsbilder på alla inblandade.

Inspelningens äldsta skådespelare – Jan Malmsjö, 86, Marie Göranzon, 75, och Peter Harryson, 70 – får vänta länge innan kamerorna riktas mot dem.

– Väntan är drygare än att agera framför kameran, det är helt klart. Men: That's what I'm paid for, säger Malmsjö och skrattar. Någon timme tidigare har han berättat en historia hur Hollywoodlegenden Robert Mitchum (1917-1997) sa just dessa ord när han fick frågan om hur tråkig all väntan är på inspelningarna.

Maria Lundqvist: ”En jävla schwung”

Det märks att de medelålders skådespelarna – Helena Bergström och Johan H:son Kjellgren, som spelar Mejas föräldrar, och Philip Zandén och Maria Lundqvist (Sunnys pappa respektive styvmor) – nästan liksom sett fram emot de äldre skådespelarnas insatser.

De själva håller alla fyra väldigt olika bröllopstal. Roliga och gripande. Ibland rakt-på-sak, ibland långa och lite omständliga. Colin Nutley får nog vara ganska hänsynslös vid klippbordet, annars blir första avsnittet av tv-serien väldigt långt.

Phliip Zandén, som spelar en högt uppburen konsertpianist, ”recenserar” bröllopstalen på ett ganska roligt sätt:

– Ingen jävel pratade om brudparet, alla pratade om sig själva, det är väl ganska typiskt, egentligen.

– Serien handlar om Sverige, familjen, somrarna, kaoset, lögnerna, ensamheten, överlevnadsprocesserna, sexet och sorgen, hela det här som Colin Nutley har mutat in som sitt universum, säger Philip.

Helena Bergströms mamma och Maria Lundqvists styvmor är två kvinnor som inte kanske går så bra ihop, till att börja med, i alla fall.

– Vi har redan gjort scener i klass med vad vi aldrig gjort tidigare, den utmaningen man får av Maria, det är helt galet roligt, säger Helena.

– Vi umgås inte jättemycket privat, det tror jag är bra, när vi kommer ihop på jobbet blir det en jävla schwung, säger Maria.

– Jag var livrädd första gången jag jobbade med Colin (”Medicinen”, 2014), jag ville ha ett manus, jag är en textmänniska. Nu tycker jag det är ett frigörande sätt att jobba på, blir det för pratigt, är det bara att klippa bort det, säger Johan H:son Kjellgren.

”Black panther krossade allting”

Alexander Karim, som spelar bröllopsfestens toastmaster, och bror till Sunnys mor, tycker det är positivt att man i tv-serien inte gör någon stor grej av personernas sexuella läggning eller hudfärg.

Han har själv förstås märkt av hur det är att vara svart skådespelare.

– När de skrev ”Advokaten” (nyss visad tv-serie där han gör titelrollen) hade alla väl alla trott att det skulle bli ”som vanligt”, en vit man i huvudrollen. De provfilmade bara vita skådespelare. Sedan kom jag in…

Inget skryt, bara ett faktum att tiderna har förändrats.

– Förut sa de att svarta och kvinnor inte kan sälja biobiljetter. Sedan kom ”Star wars”-filmen med en svart och en kvinna. ”Black panther” krossade allting. ”Get out” också för den delen, folk har börjat förstå, säger Alexander.

Lunchen denna dag intas vid fyratiden på eftermiddagen, på bord uppställda i en stor lada. En statist som hamnar bredvid Helena Bergström med sin tallrik lasagne, berättar stolt att hon även var statist på första Änglagårds-filmen för 26 år sedan.

Sedan är det bara några få tal kvar.

Peter Harryson trodde att han hade lagt av med skådespeleriet när Colin Nutley ringde.

– Jag har jobbat 54 år på scenen, den anspänningen, det har jag fått nog av. Men det här är ju något annorlunda. Fast jag kommer inte att säga ett ord. Jag ska sjunga mitt bröllopstal, säger Peter några timmar innan kameran riktas mot honom.

Malmsjö och Göranzon glänser

Han sjunger sedan så fint, att Colin Nutley tränger sig fram mellan alla statister, kameror och lampor och ger Peter en puss på pannan, som tack.

Vi ska inte avslöja för mycket, men när prästen (Olsson) och brudens farfar (Malmsjö) ska öppna munnarna, så tänker inte den andra brudens mormor (Göranzon) låta dem göra det ifred.

– Mormor som jag spelar har varit en framgångsrik advokat. Nu satsar hon allt på sitt barnbarn. För hon är missnöjd med att dottern aldrig blev något trots många examen. Att sonen har spritproblem. Och mannen som är farfar tycker hon inte alls om. Det blir ganska tufft, men Colin tyckte att så mycket annat varit gulligt hela tiden, säger Marie.

Det är svårt att ta blicken från Jan Malmsjö och Marie Göranzon när de kommer igång. Både när kameran är på, då uppstår någon slags elektricitet mellan dem. Och i pauserna. Deras jargong är hjärtlig, men rå.

– Marie är en käring, med ett r, säger Jan och skrockar.

Under en paus blir han fascinerad av att Peter Harryson lägger patiens, inte med en kortlek, utan i sin mobil.

Får ”Änglagårds-känsla”

Då kontrar Marie:

– Låt Peter lära dig det där, så du har något att syssla med på fritiden, din gubbe, säger hon till Jan, med ett vänligt leende.

Vid tiotiden på kvällen är alla tillbaka på hotellet. Efter en svettig arbetsdag, vankas middag och några glas öl eller vin på hotellets terrass, med en behagligare temperatur och ljuvlig utsikt mot sjön Åsunden.

Många – TV 4:s utsända representanter, folk i filmteamet, Colin Nutley efter att ha sett de första ihopklippta scenerna, en entusiastisk Helena Bergström – pratar om ”Änglagårds-känslan” de får av nya tv-serien.

Jag, som följde inspelningarna av de populära filmerna, är benägen att hålla med. Tidigt nästa år får vi se om det stämmer.

