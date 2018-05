Billions + FÖLJ

Billions-stjärnan: ”Jag vill respekteras för den jag är”

Hen vänder upp och ner på gamla traditioner









1 av 3 Aftonbladets Magnus Sundholm träffar ​Asia Kate Dillon.

NÖJE 1 maj 2018 21:08

HOLLYWOOD

Här är Emmy, Golden Globe och de andra stora prisgalornas mardröm.

Billions-stjärnan Asia Kate Dillon identifierar sig inte som man eller kvinna.

Det kan tvinga galorna att införa en tredje kategori för bästa skådespelare.

– Jag vill respekteras för den jag är – inte utifrån mina könsdelar, säger Asia när Nöjesbladet möter den icke-binära kändisen i Beverly Hills.

Asia kallades flicka vid födseln i Ithaca i New York den 15 november 1984. Men under uppväxten med sin ensamstående mamma, konstnären Wendy, kände sig Asia aldrig hemma med benämningen.

– Jag var förvirrad över min könsidentitet. Men jag hade inte språket och förstod inte vad som pågick. Jag använde hon och hennes och identifierades som flicka, även om det inte kändes rätt. Jag visste inte hur eller varför det kändes på det sättet.

Något stöd i skolan fick hen inte.

– Skoltiden kan vara jobbig för vem som helst. Jag mobbades mycket. Jag har alltid varit artistisk, säger Asia samtidigt som hen håller upp fingrarna i luften, gör citationstecken och tillägger, ”udda”.

Mobbningen ledde till att hen tidigt tvingades stå på egna ben, både känslomässigt och fysiskt.

Påhoppen fortsätter

– Trakasserierna lärde mig en mycket viktig egenskap som är användbar i skådespeleriet - jag har aldrig problem att dölja mina känslor.

Förmågan att kunna vända det smärtsamma och traumatiska till något praktiskt ger hen ytterligare exempel under vår pratstund den här eftermiddagen.

– På den tiden mobbades jag inte för att vara trans eller hen. Men det var som att ha en knapp som ständigt trycks ner. Det gjorde mig bara ledsen.

Påhoppen fortsätter än i dag.

– Nu kan jag ta det. Jag vill hellre att de som mobbar folk på nätet använder mig som måltavla i stället för 7-12-åringar som riskerar att inte orka leva vidare.

Asia har mörkt millimetersnagg på hjässan och bär en brun-grårutig skjorta över en svart t-shirt med tryck. Det har hen kombinerat med brun-grönrandiga byxor till ljusbeiga skor.

– Jag vill inte bära kjol eller klänning, eftersom jag då tas för hon eller henne – som kvinna, säger hen när looken kommer på tal.

Tatuering på tyska

– De kläderna kopplas traditionellt och stereotypiskt ihop med feminin.

– Att som barn ha tagits för flicka fråntog mig rätten att älska färgen rosa och bära klänningar. Därför går jag i sånt som är för stort och får mig att känna mig bekväm.

– Oftast handlar jag second hand, eftersom det redan finns så mycket att få tag i. Det är också viktigt att minska sina avtryck på miljön.

Ovanför skjortkragen på vänster sida av halsen sticker en mörk tatuering fram.

Det är ordet, ”einfühlung”, tyska för ”empati”.

– Många vet inte vad det betyder. När de frågar leder det ofta till en konversation med främlingar och det är något jag gillar.

Asia är väl medveten om att det hen är och står för går på tvärsen med mycket av det politiska klimatet i dagens Donald Trumpstyrda USA. Men det är inget hen har något emot. Fler än en gång under vårt samtal följs ett vasst ställningstagande av ett nöjt ”Nu kommer jag att få fan på nätet igen”.

På väg tillbaka

Den som går i klinch med hen bör dock känna till en sak; Asia är vältalig, påläst och skicklig på att argumentera.

Mycket torde det ha att göra med det är något Asia tvingats göra under stora delar av sitt 33-åriga liv.

– Jag identifierar mig som icke-binär. Det betyder att jag upplever min könsidentitet som någonstans utanför de traditionella rutorna för man eller kvinna, brukar vara ett av de vanligaste svaren hen ger när någon rakt på sak frågar vad hen är.

– Sen säger jag att begreppet fanns redan på Shakespeares tid, att det är på väg tillbaka nu och att det är spännande.

Hen skrattar.

I ”Billions” spelar Asia det finansiella underbarnet Taylor Mason som hedgefond-miljardären David Axelrod (Damian Lewis) befordrar från praktikant till fast anställd på Ax Capital.

– Av två skäl pratade inte jag med någon om min könstillhörighet vid rolltillsättningen. Det första för att det hade varit olagligt för arbetsgivaren att fråga om den, det andra för att jag inte ville ha rollen av den anledningen. Jag ville ha den för att jag var det bästa valet, säger Asia som tidigare spelat skinnskalle i åtta avsnitt av tv-serien ”Orange is the new black”.

Manliga könsdelar

På frågan om rollfigurers könstillhörighet spelar någon roll när Asia får jobberbjudande blir hen allvarlig.

– Den enda roll jag specifikt inte skulle ta vore en som är skriven för den som kallats man från födelsen – alltså en person som haft manliga könsdelar.

– Inte heller vill jag spela en roll som är skriven för en transkvinna, någon som kallats man vid födseln och sedan genomgått en könskorrigering till kvinna. Det är ingen erfarenhet jag levt.

Vi är på väg att byta samtalsämne när Asia håller upp handen.

– Jag vill också passa på att säga att jag mycket gärna spelar rollfigurer som inte är ickebinära. Det är spännande för mig.

I ”Billions” är den största skillnaden mellan hen och Taylor att Asia inte har några större ekonomiska kunskaper.

– Jag var inte superintresserad av matte i skolan. Innan serien visste jag nästan ingenting av aktiemarknaden eller investeringar. Jag var tvungen att göra mycket research för att förstå något av det som Taylor kan om ekonomi och marknaden. Hade jag inte gjort det hade jag vare sig kommit ihåg mina repliker eller kunnat säga dem med trovärdighet.

Dålig på matte

Hen skiner upp igen.

– Det är en av de spännande effekterna av att vara skådespelare. Man tvingas lära sig nya saker.

Taylors genialitet tycks dock inte ha väckt Asias intresse för finansspekulationer.

– Nej, men bara det faktum att jag har funderat på om jag skulle investera i något är nytt för mig. Jag hade aldrig tänkt tanken förut.

En bidragande orsak lär vara att Asia inte hade något att investera.

– Vi var fattiga när jag växte upp. Nu när jag har pengar tenderar jag att skänka dem till de som inget har. Jag har alltid gett bort en stor andel av det jag tjänar till välgörenhet. Det känns som en lyx för mig.

Med branschens hyllningar för rollporträttet lär hen inte behöva oroa sig för försörjningen.

I april i fjol nominerades Asia till en Emmy.

Skrev ett brev

Men nomineringen medförde problem för arrangörerna. Vilken kategori skulle Asia placeras i?

Det är fortfarande något som galorna brottas med.

Fortsätter flera att benämna sig icke-binära kan en helt ny kategori tvingas införas. Ett annat alternativ enligt det som redan diskuterats är att skrota de båda skådespelarkategorierna och göra om dem till en gemensam.

Själv skrev Asia ett brev till Emmyakademin för att ta reda på om orden skådespelare och skådespelerska syftar till könsbenämningen.

– Jag fick svaret att man kan anmäla sig i vilken av klasserna man vill.

För hen blev det kategorin skådespelare.

– Jag använder det ordet eftersom det inte är könsbestämt eller sexualiserat.

Att debatten togs upp av skådespelarfacket med sina 160 000 medlemmar har ytterligare bidragit till Asias kändisskap.

Själv hoppas Asia kunna använda det för att stötta andra som bär på samma funderingar som hen gjorde under uppväxten.

Inget lönegap

– Tänk om det hade funnits någon som jag i det offentliga rummet när jag var barn. Tänk vilken skillnad det hade gjort för mig.

– Samtidigt gör det mig så stolt, ödmjuk och tacksam över att jag kan vara en av de personerna i den positionen nu.

– För mig blir det aldrig jobbigt att få frågor om icke-binära. Vi kommer alla att kunna säga och göra rätt om vi bara försöker.

Hen tror också att fokuseringen på personer och inte kön kan lösa Hollywoods stora problem med löneskillnaderna mellan män och kvinnor.

– Medicinskt är det säkert bra för en läkare att veta hur ens kopp ser ut och fungerar, precis som för en älskare. Men i övrigt är våra könsdelar inget som någon har med att göra. Själv älskar jag tanken på att leva i en värld där folk föds som bebisar och kropparna behandlas som en individuell och personlig sak för individen.

– Om vi inte levde i en värld där det fanns kön skulle vi inte ha lönegap eftersom könen inte existerar.

FAKTA Asia Kate Dillon om: sin partner: – Jag har en pojkvän som identifierar sig som man. sitt förnamn, Asia: – Mamma älskade en låt som hette ”Heat of the moment”. Bakom låten stod bandet Asia. styrkan att stå emot hatarna: – Min mamma har alltid varit mitt stora stöd. Hon har alltid funnits vid min sida och uppmanade tidigt mig att säga min egen sanning. LÄS MER

Här är de kvinnliga skådespelarna som tjänar mest 01:05

1 maj 2018 21:08