LIVE: Följ tredje fredagsfinalen i ”Idol” minut för minut

NÖJE 12 oktober 2018 19:48

Foto: MAGNUS SANDBERG

I kvällens fredagsfinal, den tredje i årets ”Idol”, är temat "divor".

Det sjunger Idolerna i kväll:

Maximilian Bergstrand

"Don't Stop Me Now" - Queen

Matice Kamara

"Doo Wop (That thing)" - Lauryn Hill

Ki Soe

"Chained to the Rhythm" - Katy Perry

Vanja Engström

"... Baby One More Time" - Britney Spears

William Strid

"Wreckingball" - Miley Cyrus

Kadiatou Holm Keita

Umbrella - Rihanna

William Segerdahl

"If I Could Turn Back Time" - Cher

Sebastian Walldén

"Back to Black" - Amy Winehouse

Tua Selge

"Rolling in the Deep" - Adele

Bragi Bergsson

"I Wanna be Your Lover" - Prince

Nathalie Brydolf

"You Make Me Feel (Like a Natural Woman) - Aretha Franklin

