Uppgift: Payne i bråk med Coles ex bara dagarna innan uppbrottet

Liam Payne och Cheryl Cole har gjort slut.

Nu kommer uppgifter om att One direction-stjärnan nyligen hamnade i bråk med Coles ex-make på en restaurang.

En ursinnig Payne ska ha varit nära att ta till knytnävarna, skriver The Sun.

I söndags meddelade Liam Payne, 24, och Cheryl Cole, 35, att de går skilda vägar, drygt ett år efter sonen Bears födsel.

”Cheryl och jag meddelar sorgset att vi går skilda vägar. Det har varit ett tufft beslut för oss att fatta. Vi har fortfarande så mycket kärlek för varandra som familj”, skrev Payne på Twitter.

Rykten om en separation har cirkulerat de senaste månaderna. Nu skriver The Sun att det ska ha varit turbulent ända in i slutet.

Liam Payne ska enligt uppgift ha varit nära att hamna i slagsmål med Cheryl Coles exmake Jean Bernard ”JB” Fernandez-Versini förra fredagen när de båda råkade besöka samma restaurang i London.



Källa: Personal fick stoppa bråket

Cole och ex-maken var gifta i 18 månader innan de skilde sig 2016, samma år det blev officiellt att hon dejtade Liam Payne.

– JB frågade sin vän varför nån kille stirrade på honom, och så förstod han att det var hans ex kille (reds. anm. Payne), säger en källa till The Sun, som menar att One direction-stjärnan sökte bråk.

– Det var mycket gestikulerande, hetsande och hotande de kastade mellan sig.

Personal ska ha tvingats gå emellan. Enligt källan intygade JB att han inte ville ha bråk.

– Han behöver en kram, inte ett slag, ska JB ha sagt, enligt källan.

En person i Paynes närhet har dock en annan version, och menar att konflikten aldrig var nära att bli fysisk, och att bråket snarare visar hur mycket Payne bryr sig om Cole.

Cole rasar efter rykten om sin mamma

Det är ännu oklart varför Liam Payne och Cheryl Cole separerar, men enligt uppgifter i media ska Coles mamma Joan Callaghan vara anledningen. Cole har reagerat kraftigt på ryktena, och i måndags valde hon att kommentera det på sin Twitter.

”Jag hatar att kommentera saker, särskilt i så här svåra tider, men jag kan inte sitta här och lyssna på sådana elaka och falska artiklar som skrivs om min mamma”, twittrar Cole och påpekar att mamman inte har något med separationen att göra.

”Jag är en vuxen kvinna som är kapabel till att sköta mitt liv själv. Hon är en mjuk och snäll kvinna som inte förtjänar att bli indragen i något som inte har något som helst att göra med henne”.

