Carolina Gynning är singel igen

Romansen med fotomodellen Mathias Bergh blev kortvarig

NÖJE 17 december 2018 09:23

Carolina Gynning, 40, dejtar inte längre modellen Mathias Bergh, 32.

Bara veckor efter att hon bekräftade romansen har de brutit upp.

– Tyvärr har jag slutat dejta Mathias på grund av att jag inte känner mig redo för något seriöst förhållande, säger Gynning till Expressen.

För några veckor sedan bekräftade tv-profilen och konstnären sin romans med supermodellen Mathias Bergh, efter att ha separerat från sambon Alexander Lydecker, 37, i mars, men nu är det över.









1 av 3 | Foto: Karin Törnblom / IBL Bildbyrå Mathias Bergh.

Känner sig inte redo

Carolina Gynning slog igenom när hon vann ”Big brother” 2004. Sedan dess har hon varit programledare för bland annat ”Idols” auditionturné, haft den egna reportageserien ”I huvudet på Gynning” och släppt flera uppmärksammade böcker, inklusive självbiografierna ”Ego girl” och ”Ego woman”.

Är framgångsrik modell

Under hösten har hon återvänt till tv som programledare för ”Exen berättar allt”, ”Ex on the beachs” eftersnacksprogram. Hon har två döttrar tillsammans med exsambon Lydecker.

Mathias Bergh upptäcktes redan som 17-åring och har rankats som en av de fem största manliga modellerna i världen. Han har bland annat jobbat för kända märken som Tom Ford och Gucci och är nu vd för modetjänsten Ksting som han grundat tillsammans med Emilia de Poret.

Här är paren som gjorde slut 2018 00:48

