”Ex on the beach”-Johannes slog man blodig: ”Våld är aldrig okej”

NÖJE 17 maj 2018 14:30

Johannes Ulmefors, känd från ”Ex on the beach”, ses slå en person blodig i ett klipp som cirkulerat på nätet.

Nu kommenterar han händelsen.

– Våld är aldrig okej, jag ångrar fortfarande händelsen, säger han till Nöjesbladet.

Johannes Ulmefors, 23, har de senaste åren blivit ett känt ansikte för tittarna i Kanal 11:s ”Ex on the beach”. Han är också aktuell i nuvarande säsong som sänds på tv.

Under den senaste tiden har det cirkulerat ett klipp där man kan se hur Johannes Ulmefors slår till en annan man med öppen handflata. Slaget träffar så att personen börjar blöda. I ett annat kan man se hur han, under samma bråk, tvingar mannen att gå ner på knä och kyssa en annan persons skor.

Johannes Ulmefors har kommenterat händelsen på sin Instagram. Han ber där om ursäkt och beskriver sitt agerande som ”oacceptabelt”. Han skriver vidare att situationen är utagerad och ”något som alla inblandade har lämnat bakom sig”.

Foto: MAGNUS SANDBERG Johannes Ulmefors.

Till Nöjesbladet utvecklar han:

– Jag vill att folk ska förstå att det finns en bakgrund, men att våld aldrig är okej oavsett, säger Johannes Ulmefors.

Orsaken till bråket framgår inte av klippen, men enligt Ulmefors själv ska han ha tappat fattningen efter att mannen ”oprovocerat attackerat” hans 15-åriga lillebror.

Tidigare dömd för misshandel

Therese Lindström, pressansvarig för underhållning på Discovery Network Sweden, har sett klippen.

– Vi har tagit del av de här klippen och det är något som har ägt rum helt utanför inspelning. Vi har också pratat med den här deltagaren om att vi tar avstånd från all form av våld. Det är han också väl medveten om. Han är också väldigt ångerfull, säger hon.

Johannes Ulmefors har tidigare dömts för ringa misshandel, vilket Expressen tidigare skrivit om. Han var då 17 år.

Enlig Ulmefors ska händelsen i klippet ha ägt rum tidigare i vår. Ulmefors menar att beteendet inte finns kvar i dag.

– Verkligen inte. Jag agerade väldigt fel. Det beteendet är verkligen inget som finns kvar. Jag tappade fattningen. Han hade attackerat min lillebror. Jag blev chockad och rädd. Jag tappade fattningen helt.

Therese Lindström förklarar att man alltid gör en noggrann bakgrundskoll på deltagarna i programmet.

– Under castingprocessen görs en noggrann bakgrundskoll av alla deltagare, och där ingår också utdrag ur brottsregistret. Dessutom har alla sökande som gått vidare i uttagningarna möten med både psykolog och läkare, utöver intervjuer med produktionen. Allt detta utvärderas sedan noga. Det råder aldrig några tveksamheter kring de deltagare som tas ut till att medverka i programmet, säger hon.

Foto: Kanal 11 Johannes Ulmefors i ”Ex on the beach Sverige” säsong 4.

”Finns tydliga riktlinjer”

Enligt Therese Lindström har man aldrig haft problem med Johannes Ulmefors, som medverkat i tre säsonger av ”Ex on the beach”, under inspelningarna.

– I det fall du nämner rör det sig om en händelse långt tillbaka i tiden där straffet sedan länge är avtjänat och domen har gåtts igenom i detalj. Personens medverkan i programmet har aldrig inneburit någon risk för vare sig övriga deltagare eller produktion, säger hon om Ulmefors tidigare dom.

Bråk och alkohol är något som präglat säsongerna av ”Ex on the beach”.

Hur garanterar ni säkerheten för deltagarna på inspelningen?

– Inspelningsplatsen är, och ska vara, givetvis en trygg plats. Det finns väldigt tydliga riktlinjer. De har noggranna intervjuer med alla deltagare under castingprocessen, och ansvarig personal är på plats precis hela tiden. Skulle regelbrott begås agerar produktionen omedelbart, säger Therese Lindström.

Hon säger vidare att det finns ”kameror i varje vrå”.

– Kontrollrummet är bemannat under dygnets alla timmar med personal som har uppsikt över allt de omkring 40 kamerorna visar, även när deltagarna sover, och ansvariga ur produktionen är på plats i direkt anslutning till huset.

