Brott + FÖLJ

Känd svensk artist körde rattfull efter fest – åtalas

NÖJE 20 november 2018 09:23

Den kände popstjärnan tog bilen hem på natten efter festen – men körde lite för fort.

En polispatrull stoppade mannen, som blåste positivt.

– Jag hade druckit rödvin strax innan, erkänner artisten i förhör.

På måndagen åtalades den svenske artisten för grovt rattfylleri. Han har erkänt brott och gärningen får stöd av analysprovet.

Enligt åtalet ska mannen ha haft en alkoholkoncentration efter säkerhetsavdrag under eller efter färden i utandningsluften som uppgick till 0,5 milligram per liter. Gränsen för grovt rattfylleri är 0,5 milligram per liter. Påföljden vid grovt rattfylleri kan bli fängelse i högst två år och körkortet kan återkallas under 24 månader.

Enligt anmälan ska mannen ha kört sin bil i Stockholmsområdet vid 02-tiden i mitten av oktober lite för fort, en polispatrull beslöt därför att stoppa och kontrollera fordonet och föraren. Då artisten blåste i sållningsinstrumentet visade det positivt, mannen fördes till en polisstation för en närmare kroppsbesiktning och körkortet omhändertogs.

Han erkände brott i förhör.

– Jag körde bil från en fest, uppger han i förhör. Jag kom till festen runt klockan 20 och drack ett stort glas rött vin.

Han ska ha druckit ytterligare ett stort glas rött strax innan midnatt och en timme senare beslöt han sig för att åka hem. Det ska ha rört sig om ett par mils körning och artisten hade hunnit köra nästan hela vägen hem innan han stoppades.

Mannen är en av landets mest kända artister och hitmakare med en rad välkända låtar på sitt cv. Han har också producerat musik åt andra artister och medverkat i flera tv-program.

Nöjesbladet har sökt artisten som skriver i ett sms:

-”Inga kommentarer”.

Så vet du om du kör rattfull – här går gränsen 00:34

LÄS OCKSÅ För full för att åka med – slog sönder taxirutan

LÄS OCKSÅ Kokainpåverkad tv-programledare på motorcykel stoppad efter polisjakt – åtalas

LÄS OCKSÅ Här är svenska kändisar som skakat galler

20 november 2018 09:23