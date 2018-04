”Han sa att det var en guldgruva”

Namn: Emily Olivia Leah Blunt.

Ålder: 35:

Född: Roehampton i London.

Bor: Brooklyn, New York.

Familj: Föräldrarna Oliver och Joanna Blunt. Syskonen Felicity, Susanna och Sebastian Blunt. Gift med skådespelaren John Krasiniski. Tillsammans har de döttrarna Hazel, 4, och Violet, som blir två i juni.

Yrke: Skådespelerska.

Genombrott: ”Djävulen bär Prada” 2006.

Kända filmer: Lasse Hallströms ”Laxfiske i Jemen”, ”Into the woods”, ”Edge of tomorrow”, ”Sicario”, ”The girl on the train”, ”Gideons dotter”.

Uppmärksamhet: Vann en Golden Globe 2007 för bästa biroll i ”Gideons dotter”.

Aktuell: Med skräcksuccén ”A quiet place”.

På gång: Spelar huvudrollen i ”Mary Poppins returns”.