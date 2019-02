”Gandolfini JR:s roll berör och oroar”

Foto: AP Michael Gandolfini.

NÖJE 17 februari 2019 20:21

NEW YORK. Att James Gandolfinis son, Michael, ska spela den unge Tony Soprano i kommande storfilmen ”The Many Saints of Newark” känns förstås hjärtevärmande på sitt sätt.

Men det är samtidigt ingen tillfällighet att jag osökt börjar tänka på Julian Lennon när lill-Tony vinkar åt publiken från jumbotronen under en hockeymatch på Madison Square Garden…

Så är det varje gång New York Rangers spelar hemmamatcher på Garden – och basketlaget Knicks med, för den delen.

I valda reklampauser zoomas celebriteter in på de exklusiva läktarplatserna närmast isen/planen och får vinka i jumbotronen.

Tom Hanks, Kate Upton, Vince Vaughn, John Legend, Robert DeNiro, Margot Robbie, Cyndi Lauper, Cuba Gooding Jr, Jim Carrey och Susan Sarandon – benhårt Rangers-fan – är bara några av alla högdjur jag sett genom åren.

De dyker förstås inte bara upp av slump för att de gillar hockey eller basket. PR-folket bakom artister och skådisar med aktuella album, filmer och tv-serier på väg ut ser till att de förses med biljetter och syns i offentligheten – och klubbarna får sola sig i stjärnornas glans

Den här gången är det alltså Michael Gandolfini, avlidne James Gandolfinis nu 19-årige son, som sitter där – intill Steven Schirripa, bjässen som gestaltade Bobby Baccala.

Och som av en händelse har vi bara några dagar tidigare nåtts av nyheten att han ska spela den unga versionen av pappas ikoniska rollgestalt i David Chases kommande film-prequel till sagan om Sopranos, kallad ”The Many Saints of Newark”.

Det känns både fint – man ömmar ju för den pojken; det var han som hittade farsan efter hjärtinfarkten på det där hotellrummet i Rom den hemska kvällen 2013 – och lite oroande.

Jag råkar älska ”Sopranos” som jag älskar nästan ingenting annat – men jag älskar även Beatles och lyssnar inte precis på Julian Lennon för det.

Det finns kort sagt inget alls som säger att barn till genier också är geniala. De talrika exemplen på motsatsen vittnar snarare om att det förhåller sig tvärtom. Och när Chase säger att Michael ju ändå är så lik sin pappa ringer varningsklockor. Lite mer krävs väl ändå för att bära ett epos av den digniteten?

Men marone, som de skulle sagt på Bada-Bing – vi får väl ge grabben en chans, han har trots allt visat lite färdigheter i HBO:s “The Deuce”. Och det viktigaste är ju ändå att Tony Sirico återkommer i rollen som den yngre Paulie Walnuts.

avPer Bjurman

17 februari 2019 20:21