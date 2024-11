Isac Ericsson tvingas lämna ”Paradise hotel”

Berättar om avhoppet

Publicerad 21.44

Snabbversion Isac Ericsson säger att han blev hemskickad från "Paradise Hotel" av produktionen som oroade sig för hans psykiska hälsa.

Ericsson berättade att han upplevde ångest efter att ha haft svårt att anpassa sig till gruppen och ett bråk med en annan deltagare.

Trots att han medgav sitt dåliga mående på morgonen, tror Ericsson att han kunde ha hanterat situationen annorlunda senare på dagen.

Det ser ut som att han lämnar ”Paradise hotel” frivilligt.

Men Isac Ericsson menar att han blev hemskickad av produktionen.

– De frågade hur jag mådde och jag sa att jag mådde skit. Då ville de skicka hem mig på grund av att de tänkte att jag mått psykiskt dåligt under en längre tid.

Han kom in som en joker i mitten av säsongen.

För Isac Ericsson, 25, blev det tufft att komma in i det redan sammansvetsade gänget i ”Paradise hotel”.

Efter ett bråk med deltagaren Nardos Alberto, 26, bryter Ericsson ihop och får tröstas av några av de andra deltagarna.

– Bror, jag pallar inte vara här alltså. Åker jag hem imorgon så är jag så ”fan vad skönt att slippa det här”. Jag pallar fan inte det här, säger han medan tårarna rinner.

expand-left helskärm Isac Ericsson.

Tröstas av Amanda Fransson

Morgonen efter tröstas han av sin partner Amanda Fransson, 28.

– Jag ska bara åka hem nu direkt, säger han.

De båda gråter och kramar om varandra.

– Jag kände ändå att det fanns en liten, liten chans att vi hade kunnat ta oss ända till slutet, säger Fransson.

expand-left helskärm Isac och Amanda i tårar efter att han bestämt sig för att lämna.

Senare berättar hon för tittarna att Ericsson inte har kunnat sova på hotellet och att hon förstått att han inte mår bra.

– Jag har sett ända sedan Isac kom in hur mycket han har kämpat och jag vet hur han är i vanliga fall. Han är väldigt frispråkig och säger alltid vad han tycker och tar mycket plats. Men jag förstår honom för det är inte lätt att komma in så sent, det är ett tajt killgäng.

Isac Ericsson: ”Kroppen säger nej”

I programmet förklarar Ericsson att det inte gick att stanna på hotellet.

– Man försöker lura sig själv och låtsas att man har lite energi ibland men det är så tufft att tvinga fram det. Men jag mår ju bra, och jag mår inte psykiskt dåligt, det är bara det att kroppen säger nej.

expand-left helskärm Isac Ericsson packar väskorna och åker hem.

expand-left helskärm Efteråt gråter Amanda ut hos kompisen Shyrin Masoudi.

Men när Aftonbladet pratar med honom samma dag som avsnittet sänds har han en annan version av vad som hände.

– På morgonen så väckte produktionen mig väldigt tidigt innan alla andra hade vaknat. Jag var bakis som tusan och hade inte sovit alls många timmar. De frågade hur jag mådde och jag sa att jag mådde skit. Då ville de skicka hem mig på grund av att de tänkte att jag mått psykiskt dåligt under en längre tid.

När han på kvällen kom till hotellet där han skulle vara i väntan på att få flyga hem till Sverige så drabbades han av ångest säger han.

– Egentligen var det nog bara där och då på morgonen jag kände att jag mådde skit. Hade de väntat till senare på dagen med att fråga så hade jag hunnit vakna till och känna efter lite mer.

Han fortsätter:

– Från min sida så känner jag att jag blev hemskickad, det var så jag uppfattade det. Men jag sa ju heller inte emot den morgonen för jag mådde ju skit, men jag tror jag hade känt annorlunda senare på kvällen.

Han gjorde inga försök att övertala produktionen att han skulle få komma in igen, då han redan fått sin mobiltelefon tillbaka och var på väg hem.

Hur långt tror du att du och Amanda hade tagit er om du inte hade fått åka hem?

– Jag tror vi hade kunnat vinna om jag ska vara helt ärlig.

”Valde att lämna Paradise Hotel”

Aftonbladet har sökt Viaplay vars presschef Susanne Nylén skriver i ett mejl att deras uppfattning är att båda parter var överens om att Ericsson skulle lämna.

”Alla har rätt till sin upplevelse, men vår bild är att Isac i samförstånd med produktionen valde att lämna Paradise Hotel”, skriver Susanne Nylén.

”Paradise hotel” sänds på TV3, Viaplay och Pluto tv måndag till onsdag.