Efter anklagelserna – Armie Hammer tillbaka i ny roll

Berättar på Instagram

Uppdaterad 22.59 | Publicerad 21.44

Armie Hammers exil från filmindustrin verkar vara över.

Skådespelaren, som legat lågt i mer än tre år efter anklagelser om sexuella övergrepp, har nu landat en roll i västernfilmen ”Frontier crucible”, skriver Variety.

”Jag har gjort en karriär av att krossa tabun samtidigt som jag alltid strävat efter bra filmer. Det här är den perfekta blandningen. Jag ser fram emot att arbeta med Armie Hammer på denna otroliga västern, en genre som jag älskar”, säger producenten Dallas Sonnier i en kommentar.

Inspelningen av den oberoende finansierade filmen kommer att påbörjas nästa månad i Arizona. I ett inlägg på Instagram poserar Armie Hammer, 38, i cowboyhatt och med ett manus i knät och skriver ”Tillbaka i sadeln igen”.

Anklagades för sexuella övergrepp

Hammer, som är mest känd för filmer som ”The social network” och ”Call me by your name”, hamnade i kylan i början av 2021 efter att han anklagats för våldtäkt, sexuella övergrepp och kannibalistiska fantasier. Han tvingades lämna flera högprofilerade projekt och övergavs av sin publicist och agent.

Något åtal mot Hammer – som hela tiden har förnekat anklagelserna och hävdat att alla relationer byggde på samförstånd – blev det dock aldrig.

Tidigare i veckan tillkännagav han lanseringen av ”The Armie Hammer time podcast” med beskrivningen: ”Armie sitter ner med extraordinära människor på resa genom livet samtidigt som han bygger upp sin egen”.

