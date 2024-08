Klart: De gör mellanakter i årets Eurovision

Vinnarna tillbaka på scenen igen

Uppdaterad 2024-05-03 | Publicerad 2024-05-01

share-arrow Dela unsave Spara

Tre Eurovisiondrottningar och Benjamin Ingrosso är med och underhåller Europa.

Nu avslöjar SVT namnen på de som kommer att stå för mellanakterna i semifinalerna.

Det står nu klart vilka som gör mellanakterna på de två semifinalerna på Eurovision i Malmö.

I den första semifinalen kommer Benjamin Ingrosso, 26, stå för ett medley av låtar han uppträtt med under året, står det i ett pressmeddelande.

expand-left helskärm Benjamin Ingrosso under QX-galan på Cirkus i Stockholm förra året.

Eurovisondivorna tillbaka

Under den andra semifinalen kommer en trio av tidigare vinnare av tävlingen, bestående av Charlotte Perrelli, 49, Helena Paparizou, 42, och Sertab Erener, 59, uppträda.

För första gången i sångtävlingens historia kommer de hålla i en allsång som även tv-tittarna ska kunna vara med på digitalt.

expand-left helskärm Charlotte Perrelli.

expand-left helskärm Helena Paparizou.

Charlotte Perrelli tog hem Eurovision 1999 med hiten ”Take me to your heaven” och Benjamin Ingrosso slutade på en sjunde plats med sin låt ”Dance you off” 2018.

Svenskgrekiska Helena Paparizou vann med ”My number one” för Grekland 2005 och turkiska Sertab Erener tog hem tävlingen 2003 med ”Everyway That I Can”.

Semifinalerna av Eurovision hålls den 7 och 9 maj.