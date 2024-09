Helen Sjöholm: ”Oron över att försöka hålla sig frisk är ständigt närvarande”

Gör succé i ”Änglagård” • Sätter plus på livet

Uppdaterad 2023-10-03 | Publicerad 2023-09-16

Helen Sjöholm sätter höga plusbetyg på alla aspekter av livet just nu.

Men det finns en sak som kan skapa minus.

– Oron över att försöka hålla sig frisk är ständigt närvarande, säger hon.

Helen Sjöholm, 53, är en av Sveriges allra största musikalstjärnor och är just nu aktuell i rollen som Rut i den hyllade musikalen ”Änglagård” på Oscarsteatern.

Aftonbladet ringde därför upp och frågade om hennes plusbetyg på livet just nu.

Hälsan

– Hälsan får jag faktiskt säga fyra plus på just nu, om man nu vågar det när man är mitt i en sådan här intensiv jobbperiod. När jag jobbar mycket så behöver jag röra på mig mycket och det har jag gjort. Då håller hälsan bättre. Så det är verkligen ett aktivt liv just nu. Jag har lite gamla knän men just nu är det okej att löpa lite och då blir jag extra lycklig.

Är det löpträning då främst?

– Jag simmar, springer lite och allmänt också med att springa i trappor och mycket på jobbet. Jag känner mig förvånansvärt stark, för att börja bli lite 50-plus och så där.

expand-left helskärm Helen Sjöholm.

Karriären

– Nu är det fem plus. Att få jobba med en ensemble som den här är i ”Änglagård”, där styrkan finns i alla bitar... det är inte alltid man känner så, framför allt i min situation i livet när jag har gjort väldigt mycket och börjar bli äldre, att man får göra en roll på musikalscenen som är en utmaning och som är mångdimensionell, det är ren lycka. Så jag känner mig upplyft och jobbsugen av detta, och också inte minst att publikens gensvar har varit helt fantastiskt.

expand-left helskärm Helen Sjöholm som Rut i musikalen ”Änglagård”.

Kärlekslivet

Helen Sjöholm har varit gift med David Granditsky sedan 2006 och tillsammans har de sonen Ruben och tvillingarna Samuel och Johanna.

– Jag känner mig omgiven av ett kärleksfullt gäng här hemma. Men sedan är det så att vi möts i hallen just nu, jag och gubben. Det finns mer att ge där.

expand-left helskärm Helen Sjöholm med maken David Granditsky 2016.

Ekonomin

– Jag kan inte klaga. Jag får gå till jobbet och det ser ut som att vi kommer att få göra ”Änglagård” länge. Jag känner mig trygg. Det är inte alltid som frilans som man känner att det kommer att löpa på ett bra tag, så det känns lyxigt just nu. Och det törs man knappt säga, peppar, peppar ta i trä, med allt som kan hända med stämbanden och pandemier och allt annat. Men det känns stabilt och bra.

Framtidsplanerna

– Det är många bollar som håller på att lyftas, sedan får man se vilka som landar. Men det finns spännande projekt i luften. Min önskan är att få fortsätta att jobba brett och att få fortsätta att utmanas på jobbet. Och att förhoppningsvis få vara frisk och att familjen är frisk, det är den stora grunden till allting. Vi får hoppas att det fortsätter så, det är väldigt svårt att sia om.

Stjärnan: ”En lycklig period”

Helen Sjöholm skrattar och konstaterar att det blev väldigt höga plusbetyg på allting.

– Du ringer mig under en lycklig period, så det blir många plus. Så här är det inte hela tiden. Oron över att försöka hålla sig frisk är ständigt närvarande och den kan skapa mycket minus, det här med att hela tiden tänka ”hur känns det i dag”, ta några toner på morgonen och tänka ”kommer det att hålla”. Just nu är jag stark, men oron finns alltid där och det kan gå fort i livet.