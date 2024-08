Så firar ”Love is blind”-paren och fler kändisar alla hjärtans dag

”Fyra semlor som stått framme hela dagen blir väl bra?”

Publicerad 2024-02-14

Middagar, resor och semlor – kändisarna myser till det ordentligt på alla hjärtans dag.

Så firar de kärlekens stora högtidsdag.

Agneta Sjödin, 56

Programledaren Agneta Sjödin planerar att ta kärleksdagen som den kommer.

– Vi få se vad jag gör, jag har inget behov av att göra någonting storslaget. Jag kanske går och äter middag med någon, eller så sitter jag hemma. Jag känner att jag trivs väldigt bra i mitt eget sällskap, vilket är tur, säger hon.

Anders Öfvergård, 56

Tv-aktuella Anders Öfvergård ska åka iväg med sin fru och hoppas på en härlig resa.

– Jag ska åka upp till fjällen med min fru. Förhoppningsvis kommer vi fram så vi kan äta en god och härlig middag. Eller så får det bli någonting ganska oromantiskt på vägen.

Linnea Claesson, 32

Medieprofilen och handbollsspelaren Linnea Claesson firar hellre ”Galentine's Day” än alla hjärtans dag.

– Jag firar alltid ihop med mina tjejkompisar. Jag brukar ha en stor tjejmiddag det har jag haft varje år i tio år.

Fredrik Wikingsson, 50

För tv-mannen Fredrik Wikingsson bjuder onsdagen, i vanlig ordning, på ett fullspäckat schema.

– Då ska jag spela in fyra program av ”Alla mot alla” så jag kommer nog inte komma hem förens sent. Men då kanske jag köper med mig semlor hem eller någonting. Jag tänker att om man gör för stor grej av det blir man lite ”part of the problem”. Fyra semlor som stått framme hela dagen är väl bra?

Sofia Wistam, 57

Radioprofilen och programledaren Sofia Wistam hoppas på att bli överraskad under dagen.

– Min man friade till mig på alla hjärtans dag för väldigt många år sedan. Jag hoppas att han överraskar mig med någonting, jag gillar att bli överraskad, säger hon.

Mikael Tornving, 62

För komikern Mikael Tornving är det vikigt att visa kärlek till sin särbo – det gör han varje gång han får chansen.

– Alla hjärtans dag är för mig en tradition som inte funnits så länge i mitt liv. Jag ser ingen anledning att göra någonting särskilt. Men om min särbo är på plats i lägenheten så kommer hon som vanligt få ett glas vin medan jag lagar mat.

Pernilla Wahlgren, 56

Pernilla Wahlgren och Christian Bauer firar sin första alla hjärtans dag som äkta makar.

– Vi kommer att vara i mitt hus i Marbella. Det blir jättehärligt att ha en romantisk dejt där.

Tilda Törnqvist, 26

Influencern Tilda Törnquist visade nyligen upp bilder på sin kille som hon länge hållt hemlig på sociala medier. Alla hjärtans dag firar de tillsammans.

– Jag ska fira med min pojkvän i Göteborg!, säger hon.

Oskar Nordstrand, 32, och Meira Omar, 30, (Love is Blind)

”Love is Blind”-paret Oskar Nordstrand och Meira Omar firar sin första Alla Hjärtans Dag tillsammans .

– Jag och Meira ska ut och äta på en restaurang i Stockholm där jag varit innan, men det blir hennes första gång. Men vi "sparar" oss också lite inför vår försenade bröllopsresa vi ska göra. Vi åker till Thailand och Filippinerna den 7 mars och är borta i tre veckor. Det ska bli otroligt härligt, säger Oskar Nordstrand.

Adde Tzelidis, 33, och Catja Lövstrand, 32, (Love is Blind)

Adde Tzelidis och Catja Lövstrand från samma program har tvingats att skjuta på sitt firande.

– Idag firas det med sjuk- och tvättstuga och ett blombud som levererades till fel adress. Men vi kompenserar det med en staycation i helgen, säger Andreas ”Adde” Tzelidis.

Amanda Jonegård, 34, och Sergio Rincón, 38, (Love is Blind)

Även Amanda Jonegård och Sergio Rincón firar sin första alla hjärtans dag tillsammans.

– Jag tror Sergio har något planerat för kvällen. Han har frågat om vilken tid jag är tillgänglig. Jag själv gick upp i morse och ställde fram ett litet kort och present. Det var inget super exklusivt mer symboliskt: en nalle med hjärta, headphones då han alltid letar efter dem – där jag skrev ”you’re the sound of my heart beat”, och sen en röd bläckpenna då han säger nästan varje dag att inga pennor funkar. Sen tror jag vi lägger undan mobilerna ikväll och verkligen satsar på kvalitetstid ihop, säger Amanda Jonegård.