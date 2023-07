Britt Ekland: Min häck ser fortfarande rätt bra ut

Den 80-åriga Bond-stjärnan om alla makarna och det vilda sexlivet: ”Nu bryr jag mig inte”

Publicerad 10:39

HOLLYWOOD. Hon låg med Rod Stewart fyra gånger om dagen, gick på porrfilm med Warren Beatty och hade Ryan O’Neal som älskare.

Nu lägger den före detta Bondbruden Britt Ekland korten på bordet om sitt vilda sexliv.

– Min häck ser fortfarande rätt bra ut, säger den 80-åriga svenskan.

Det är inte många kändisar med ena benet kvar i Hollywood som är beredd att diskutera gamla sängkamrater.

Men Stockholmsfödda Britt Ekland räds inte nöjesbranschens outtalade regler.

När hon 1980 gav ut självbiografin ”True Brit” inledde hon boken med ”Vår tids mest ökända sexbomb”.

helskärm Britt Ekland.

Peter Sellers förstörde hennes karriär

Sen hängde hon ut flera av männen i sitt liv, inte minst skådepelaren och komikern Peter Sellers, som hon var gift med i fyra år.

Nu, i en intervju i The Times, fortsätter hon på det tidigare inslagna spåret.

– Han förstörde min karriär, säger hon.

Fox hade gett henne ett sjuårigt filmkontrakt i början av 1960-talet när han en dag knackade på hennes hotelldörr. Hon var 21 och visste knappt vem den frånskilde, 38-årige britten var.

– Det var något med honom, karisman och hans världsvana sätt som lockade, berättade hon i en föreställning om sitt liv.

helskärm Britt Ekland gifte sig med Peter Sellers 1964.

Tog droger när de hade sex

Första kvällen gick de på bio och såg honom i ”Rosa pantern”.

– När jag vaknade nästa morgon trodde jag att jag var hos en blomsterhandlare. Det var blommor överallt. De hade levererats av Miranda Quarry, som jag då inte visste skulle bli Sellers tredje fru, efter mig.

Tio dagar senare sa han till en tidning att de skulle gifta sig. Då hade han inte ens frågat Ekland.

– Jag antar det, svarade hon när han senare undrade om det var okej.

Sellers tog droger när de hade sex, något som ledde till att han drabbades av en massiv hjärtattack.

– Jag trodde inte att han skulle överleva. Jag satt utanför hans rum på sjukhuset och mot allt hopp besvarades mina böner, säger svenskan som hade upptäckts av en talangscout i Rom när hon bara var 20.

Britt Ekland.

”Förstått att han var manodepressiv”

De fick en dotter, Victoria, men äktenskapet stormade.

– I efterhand har jag förstått att han var manodepressiv, säger Ekland.

Ett exempel har hon gett tidigare.

– Jag kunde få en Cartier-klocka utan anledning en fredagseftermiddag. På lördagen började han gräla och på söndagseftermiddagen slogs klockan i tusen bitar och spolades ner i toaletten.

Hon fick nog efter fyra år. Då hade hon förlorat en bit av en tand under ett våldsamt gräl.

Samtidigt låg hennes karriär i spillror. För att hålla kontroll över henne hade Sellers dels krävt att hon skulle medverka i hans filmer, dels i hemlighet nobbat roller på hennes vägnar (de hade samma agent).

helskärm Britt Ekland med Lou Adler 1974.

Flera kändisromanser

Hon tröstade sig med en italiensk baron, Patrick Lichfield. Men hon tyckte han var för tråkig och gick vidare med skivproducenten Lou Adler. 1973 fick de sonen Nic.

– Två år senare misstänkte jag att Lou hade varit otrogen och förhörde hushållerskan som sa sanningen, har Ekland uppgett.

helskärm Warren Beatty promenerar i Stockholm 1975.

Hon hann också med romanser med skådespelarna Ryan O’Neal och Warren Beatty.

– Den mest gudomlige älskaren av alla, med en sexdrift lika dödlig som högoktanig gas, lyder hennes omdöme om den sistnämnde.

Beatty släpade med henne till porrbiografer. Hon var chockad.

– Varför skulle jag vilja se folk ha sex? För mig var det bara bisarrt. På vilket sätt var det kul? Så Warren och jag hade bara sex. Det var så det var, säger hon i The Times.

helskärm Britt Ekland och Rod Stewart.

Så träffade hon Rod Stewart

Rod Stewart träffade hon med hjälp av Joan Collins.

Skådespelarkollegan hade bjudit henne på fest för att muntra upp henne sex veckor efter brytningen med Adler. De var i Chers hus med Paul McCartney, Bob Dylan och Joni Mitchell. Trion ville att Stewart skulle jamma med dem men han satt hellre kvar hos Ekland i soffan.

– Jag tyckte att han var sexig och rolig, har hon sagt.

Då var Ekland, bland annat känd från rollen som Mary Goodnight i Bondfilmen ”Mannen med den gyllene pistolen”, lika berömd som Rod Stewart.

De blev snabbt ett högprofilerat par.

– Rod var jordnära, älskade fotboll och enkel mat. Hans smeknamn för mig var ”sex-kitchen”.

Snål – men sex-hungrig

Den sexuella aptiten var stor.

Då låg med varandra fyra gånger om dagen och hon har berättat att de kunde smita ifrån middagsbjudningar för en snabbis i skymundan.

Men generös var han tydligen inte. Ekland uppger att han sällan köpte något till henne, krävde att hon skulle betala hyra och sin del av telefonräkningen.

I stället för att satsa på sin karriär lagade hon hans scenkostymer och hjälpte honom med makeup.

– Jag gav honom råd om allt.

Ekland körade på franska i hans ”Tonights the night” och han skrev ”You’re in my heart” till henne.

– Det var den vackraste låt jag hört, har hon berättat.

Stämde rockstjärnan på 12,5 miljoner dollar

En vinter drog hon till Sverige för att fira jul. Han var kvar i LA. När hon återvände gick hon på fest och träffade en före detta, skådespelaren George Hamilton.

– Han sa att det var lustigt att hans exfru, Alanda, dejtade min ex. Det tog en stund innan jag insåg att han syftade på Rod. Det var som om mitt liv upphörde, har hon berättat.

Brytningen blev bitter. Hon stämde rockstjärnan på 12,5 miljoner dollar och de gjorde till slut upp i godo för betydligt mindre.

– Vi träffas aldrig, säger hon nu.

– Han gör sitt och jag gör mitt.

helskärm Britt Ekland med Slim Jim Phantom 1986.

”Jag bara pekade på någon på en nattklubb”

Den efterföljande tiden blev vild.

– Jag var rätt självupptagen och hade väldigt roligt. Jag uppförde mig som en man. Jag bara pekade på någon på en nattklubb och sa, ”Ge mig honom”.

I The Times säger hon att hon ändå inte var lössläppt.

– Det var mer att veta att jag hade makten att göra det. Ha kul och leka lite, i stället för att bara hoppa i säng och göra det snuskiga.

helskärm Britt Ekland.

Sista kärleken

Senaste äktenskapet hade hon med Stray Cats-trummisen Slim Jim Phanton.

När de träffades var han 23 och hon 42. Tillsammans fick de sonen TJ.

Efter åtta år, 1992, var det över.

– Det krossade mitt hjärta att krossa hans hjärta. Men något hände. Det tog bara slut. Det sker ibland. Det är sorgligt, har hon sagt.

Sen dess lever hon ensam. Någon förändring förväntar sig inte skådespelerskan som delar sin tid mellan Los Angeles och Sverige.

– Jag bryr mig inte längre, säger hon.

– Det är för komplicerat.

Britt Ekland med dottern Victoria Sellers 1967.