En av New Yorks bästa bartenders går i pension

Duffy skulle blivit min privata barmästare

NEW YORK. Vid det här laget hade jag förhoppningar om att jag skulle vara så förmögen att jag likt Frank Sinatra kunde ha en egen bartender.

Men det verkar vara för sent – den här helgen går ”min” Duffy ledsamt nog i pension och flyttar till South Carolina.

Man kan å andra sidan vinna 500 miljoner dollar på amerikanskt Lotto ikväll…

expand-left helskärm Jilly Rizzo och Jackie Kennedy

Jilly Rizzo hette han, Sinatras bartender. Han drev sin egen fashionabla krog här på Manhattan, Jilly’s Saloon, under 50- och 60-talet och där mixade han så perfekta cocktails att Ol’ Blue Eyes till slut anställde honom.

Sedan reste de jorden runt ihop i flera decennier och idag ligger de begravda sida vid sida på Desert memorial park-kyrkogården i Cathedral City strax utanför Palm Springs.

Den idén tilltalar mig väldigt mycket, att ha en egen bartender som blir en bundsförvant så tajt att hen gör en sällskap även in i sista vilan.

Min skulle i så fall vara Kevin Philzone, kort och gott känd som Duffy – i alla fall när solen gått ner i New York. I nära 20 år har han varit allt en bartender ska vara – först som ankare i baren på Elaine’s och därefter på Neary’s på 57:e gatan – för mig och många andra:

Lyhörd och skicklig drinkblandare, terapeut, biktfader, skvallercentral, förbindelse till nya bekantskaper, discjockey och leverantör av episka stories och anekdoter från ett långt liv längs Manhattan-nattens frontlinjer.

Han vore verkligen perfekt i rollen som min Jilly.

expand-left helskärm Frank Sinatra och Jilly Rizzo ligger begravda sida vid sida idag.

Nu råkar det förstås vara så att man behöver vara ekonomiskt oberoende för att kunna unna sig en privat barmästare och mot alla odds är jag inte det ännu. Pretty fucking far from it, faktiskt.

Och tiden är på väg att rinna ut, ser det dessvärre ut som. Duffy ska, till allmänt vemod, gå i pension och tänker rentav lämna oss och flytta till South Carolina – ett skifte på den lokala barscenen av sådan seismisk sort att till och med New York Times rapporterat om det. Han gör sitt allra sista skift ikväll och kommer firas av på vederbörligt sätt. Tre-fyra generationer av stammisar radar upp sig för ett eftertryckligt farväl.

Sedan får vi stå här och undra vem som nu ska lysa upp kvällen med ett lika brett, vänligt och välkomnande leende.

Men det finns ett sista litet halmstrå till chans. Jag har spelat på Powerball – en amerikansk version av Lotto – och kammar hem 500 miljoner dollar om jag vinner kvällens jackpot.

I så fall är det Duffy och jag resten av livet…

