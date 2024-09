Bäst och sämst på filmfestivalen i Venedig

VENEDIG. Under lördagskvällen slutar den 80:e årgången av världens äldsta filmfestival.

Då delar den ”La la land”-regissören Damien Chazelle och de andra i juryn ut sina priser.

Aftonbladets Jan-Olov Andersson summerar elva dagar med närmare ett hundratal filmer, flera tv-serier, intervjuer och cocktailpartyn på sitt sätt.

Vad var bäst? Sämst? Mest överskattad? Vem utser sig stolt till en Nepobaby? Trevligast? Mest makabert? Och vilken musik lyssnar en professionell torped på?

BÄSTA FILMER

1. ”Poor things”. Det var höga förväntningar på greken Giorgos Lanthimos första film på fem år. Och han infriade dem med råge, med sin härligt galna historia med en sexgalen Emma Stone i centrum.

expand-left helskärm ”Poor things”

2. ”Coup de chance”. Woody Allen må vara canceled i USA, men med sin mix av kärlek, sex, otrohet, mord och humor i Paris-miljö, hade han gjort sin bästa film på åratal.

expand-left helskärm ”Coup de chance”

3. ”Bastarden”. Dansk episk historia som utspelas på 1700-talet, med Mads Mikkelsen och Gustav Lindh. Vacker, engagerande, bra på ett gammaldags sätt.

expand-left helskärm ”Bastarden”

4. ”Green border”. Agnieszka Hollands flykingdrama som utspelas kring gränsen mellan Belarus och Polen. Mycket starkt och gripande.

expand-left helskärm ”Green border”

5. ”Tatami”. Hade platsat i huvudtävlingen. Ett starkt drama om hur den iranska regimen saboterar för sina egna idrottsprofiler av politiska skäl.

expand-left helskärm ”Tatami”

SÄMSTA FILM

”The Palace”. Lär vara Roman Polanskis sista film. Inte bara för att han är 90 år, utan för att han helt tappat greppet. En komedi om överklassens nyårsfirande, där nästan inte en enda scen var rolig.

expand-left helskärm ”The Palace”.

ÖVERSKATTADE FILM

”Maestro”. Leonard Bernstein-biografin av och med Bradley Cooper var tyvärr mest bara långtråkig. Och handlade mer om hans bisexualitet än om hans musikskapande.

expand-left helskärm ”Maestro”.

BÄSTA TV-SERIE

”I know your soul”. Stark dramaserie om en åklagare vars son hamnar i trubbel. Skapad av Jasmila Zbanic, med Jasna Duricic i huvudrollen. Duon som gjorde och spelade i mästerverket ”Quo Vadis, Aida?”. Något för SVT att köpa in!

BÄSTA SKÅDESPELARE

Caleb Landry Jones glänser i en tacksam roll i Luc Bessons ”Dogman”. Men Mads Mikkelsen är ännu bättre på att spela tjurig enstöring i ”Bastarden”.

expand-left helskärm ”I know your soul”.

BÄSTA SKÅDESPELERSKA

Emma Stone. Hennes prestation i ”Poor things” är bland det bästa och modigaste jag sett. Penélope Cruz är färgstark som hustrun till Adam Driver i ”Ferrari”.

expand-left helskärm Emma Stone i ”Poor things”

TREVLIGASTE INTERVJU

Zar Amir Ebrahimi och Guy Nattiv. Första samarbetet mellan en iranier och en israel. De har tillsammans regisserat starka filmen ”Tatami”. Var för sig känner vi dem som ”Holy spider”-stjärnan och Israels första Oscarsvinnare. Peter Sarsgaard var också en trevlig rackare.



expand-left helskärm Zar Amir Ebrahimi & Guy Nattiv

FRISKASTE

Woody Allen såg lätt förskrämd ut när han gjorde entré på presskonferensen för sin film, men lugnade sig när han möttes av en stående ovation. Titeln på hans film på svenska blir ungefär lyckoträff och Allen, 87 år, berättade att han haft tur i livet; han har aldrig besökt ett sjukhus.

expand-left helskärm Woody Allen på presskonferensen.

SVENSKA STJÄRNSKOTT I

Alla tre tjejerna – Dilvin Asaad, Safira Mossberg och Bianca Delbravo – i Mika Gustafsons ”Paradiset brinner”, som gjorde succé i sidosektionen Orrizonti. På festen för fiilmen berättade de entusiastiskt om stående ovationer i en fullsatt Sala Darsena (största biografen) och hur en Q & A-session med publiken förlängdes från 20 till 40 minuter.

expand-left helskärm Dilvin Asaad, Safira Mossberg och Bianca Delbravo

STOLTA REGISSÖR

Mika Gustafson, mycket nöjd med visningen av ”Paradiset brinner”. Och tyckte det var lite roligt att många i publiken såg det som en ”tjejfilm”.

– Mina kompisar kallar ju mig för ”gubbe” för att jag lyssnar på Pink Floyd, Creedence Clearwater Revival, dricker bärs och rom & cola.

Filmen är så bra att den mycket väl kan vinna pris.

expand-left helskärm Mika Gustafson

SVENSKA STJÄRNSKOTT II

Melina Hagberg, 9 år, som svär och har sig i en kaxig biroll i ”Bastarden”. Stjäl nästan varje scen hon är med i. Gick på galavisningen med Mads Mikkelsen och Amanda Collin.

expand-left helskärm Melina Hagberg i mitten.

BÄSTA SMINK

Willem Dafoe spelar en genial vetenskapsman och doktor i ”Poor things”. Men det man främst minns är utseendet; ansiktet är ihopsytt på ett Dr Frankenstein-liknande sätt.

expand-left helskärm Willem Dafoe i ”Poor things”.

SÄMSTA SMINK

Eller vad det nu är… många kände inte igen Mickey Rourke, nu 70 år, i sin roll i Polanski-filmen ”The Palace”.

expand-left helskärm Mickey Rourke, höger, i ”The Palace”

MEST MAKABERT

Prisutdelningen i kväll följs av en visning av ”Society of the snow”, en ny film som skildrar hur de överlevande från det flygplan som kraschade under vintern i Anderna 1972 tvingades bli kannibaler för att överleva.

Är det inte lite magstarkt att visa den när folk vill fira att deras filmer vunnit priser?, frågade jag regissören J A Bayona. Han var tyst en halv minut, innan han sa:

– Där gav du mig vinkeln på det tal jag måste hålla innan filmen visas…

expand-left helskärm ”Society of the snow”

OVÄNTADE SLÄKTSKAP

En del borgerliga engelsmän kan nog bli upprörda över Pablo Larraín kopplar ihop Margareth Thatcher med Augusto Pinochet i sin skruvade ”biografi” ”El Conde”, om Chile-diktatorn som vampyr.

expand-left helskärm

”METHOD-ACTOR”

Caleb Landry Jones. Texas-skådespelaren pratade skotska under alla intervjuer, för att han är så inne i en kommande filmroll som utspelas i Skottland.

THE SMITHS-FAN

David Fincher. Först tänkte han att torpeden i hans film skulle lyssna på en speciell låt av det brittiska bandet som splittrades 1987. Sedan tänkte han att ”vad fan, Michael Fassbenders torped lyssnar alltid på The Smiths”.

NEPOBABY

Ett uttryck kanske inte alla är stolta över, men… Olmo Schnabel, regidebutant med New York-dramat ”Pet shop days”, sa stolt att han nog ”är nepobabyn personifierad”. Hans pappa är Julian Schnabel, känd konstnär och filmregissör.

expand-left helskärm Olmo Schnabel

PRYDLIGAST

Wes Anderson klär sig alltid i snygga byxor, kavajer och slipsar. Snart kommer flera av hans nya Roald Dahl-filmatiseringar som kortfilmer på Netflix. Lovar gott.

ÅRETS SAKNADE SVENSK

Lukas Moodysson. Han har haft med flera filmer i festivalen, inklusive ”Tillsammans” år 2000. Så varför var inte höstens uppföljare ”Tillsammans 99” inbjuden?