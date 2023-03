Mejla Twitter Markus Larsson

”La dolce vita” vann och resten spelar ingen roll

ÖRNSKÖLDSVIK. Höjdpunkten var ”La dolce vita”.

Det vill säga hyllningen till Christer Lindarw.

Resten blev ett ointressant röstkaos.

Det var aldrig spännande.

I år hade det nog inte spelat någon roll vem eller vilka som hade uppträtt här. Kalla det gärna för Loreen-effekten.

Hon har redan gjort ett Ebba Andersson-ryck och alla deltagare i semifinalen kan lika gärna, tja, öva på att backa med ett släp i Hälsingland.

Nordman, Theoz, Kiana och Mariette gick till slut vidare till final.

Stort grattis, alla.

helskärm Årets sista finalister i Melodifestivalen 2023.

Men det förändrar inget i sak. Årets favoriter i finalen heter nåt annat.

SVT har kämpat rätt länge nu med att få fason på semifinalen.

De har skrotat dueller och grupper som på sätt och vis också blev en inbördes tvekamp och presenterade i stället tittarnas röster på ett nytt sätt:

Huller om buller.

Blev det mer spännande? Nej, det blev konstigt.

I stället för att visa poängställningen mellan de åtta bidragen kommer journalisten Foucad Youcefi in med en skärm och drar lite röstfakta om dem.

Som att landsbygden ofta gillar bidrag som innehåller spex och vildmark. För en som är uppvuxen i Kiruna kommer det inte som nån överraskning. Det kan också förklara Jon Henrik Fjällgrens framgångar i tävlingen.

helskärm Valun blev till Melu med Foucad Youcefi.

Sedan redovisas målgruppernas tolvor. Sedan får vi veta vilka fyra bidrag som går till final just nu. Sedan drar Jesper Rönndahl i tofsen. Sedan får tittarna rösta igen. Sedan läser den franska parkourens riddare upp vilka som till har gått till final med lite finurliga blickar och konstpauser.

Jag är osäker på ordningen här, men det är nästan poängen. Vem ledde över vem? Ingen vet. Resultatet flimrar förbi först mot slutet.

Är greppet spännande? Nej, det är en stroke. De släckte lyset på kontoret tidigt i år, märker jag.

Andra chansen eller semifinalen har alltid varit ett tveksamt kval. Det här gjorde inte det omdiskuterade reservhjulet bättre.

Men vi fick i alla fall en stilig hyllning till Christer Lindarw som valdes in i Melodifestivalens Hall of Fame som nummer 223 671 i ordningen. Snart är det bara Edward Bloms gaffel som saknas i den där hallen. Lindarws betydelse som svensk och folkkär normbrytare är orubblig.

helskärm Christer Lindarw hyllades stort i semifinalen.

Och så var det den där dansbandscovern på ”Piccadilly Circus” med Lucianoz.

Förknippade någon den med att Pernilla Wahlgren också valdes in i Ärans Hall?

Nej, just det. Den var oförglömlig, visst, men ibland blir nivån onödigt låg.

Nu är det bara en knapp vecka kvar innan Loreen står på scenen igen.

Det kunde ha varit värre.

Fakta Larssons läckraste Hyllningen till Christer Lindarw visade hur kul och varma mellanakterna i programmet kan vara. Larssons varning Presentationen av rösterna. De har en del att jobba på, SVT.

Hela resultatet

TILL FINAL:

1. Nordman - Släpp alla sorger

2. Theoz - Mer av dig

3. Kiana - Where did you go

4. Mariette - One day

UTE UR TÄVLINGEN:

5. Tennessee tears - Now I know

6. Victor Crone - Diamonds

7. Melanie Wehbe - For the show

8. Elov & Beny - Raggen går