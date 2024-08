Bo Eriksson skriver passionerat om drakar

Publicerad 2023-10-28

Bo Eriksson är författare, historiker – och monsterforskare. Enligt honom är draken det främsta av alla monster.

– Draken är mänsklighetens ultimata vapen, på gott och ont, säger han.

Bo Erikssons kärlek till drakar har resulterat i den nya boken ”Drakspår”.

– Jag har älskat drakar sedan jag var liten. De är estetiskt tilltalande, säger han till TT över en kopp kaffe i närheten av St Göran och Draken-statyn i Gamla stan.

I boken skriver Bo Eriksson både om de allra äldsta drakmyterna och nutidens populärkulturella drakar som exempelvis de i ”Bilbo”, ”Game of thrones” och ”House of the dragon”.

– Men monster på film är en så oerhört liten del av monsterhistorien. I skrift och i avbildningar hittar vi draken mer än 10 000 år tillbaka i tiden. Och troligen går det ännu mycket längre tillbaka.

”Inte tillräckligt utforskad”

I boken berättar Bo Eriksson inte bara om drakmyter och berättelser från antiken och framåt. Han skriver också om hur draken har utvecklats.

– Jag tycker inte att draken är tillräckligt utforskad. Uppmärksamheten finns, inte minst tack vare filmatiseringar och TV-serier, men jag tyckte det var dags att ta fram forskningsfrågan.

TT: Vad innebär det?

– Monsterforskning sysslar ofta med underhållning och tar ofta inte upp det underliggande. De flesta som forskar kring monster inriktar sig på film och litteratur, det handlar om vampyrer och gotiska romaner. Jag vill gå djupare, har tron på draken något med mänskligheten att göra?

I det västerländska samhället är det nog ytterst få som tror på att drakar verkligen har existerat, till skillnad från vissa andra kulturer där drakar än i dag kan förekomma i folktron.

– Om det finns några i västerlandet som verkligen tror på drakar så skyltar de nog inte med det.

”Vishetens mästare”

Hans eget intresse för att forska om drakar väcktes när han skrev boken ”Bestiarium” 2009. Det var då han fascinerades av att drakar finns i nästan alla kulturer och att de funnits med i berättelser och folktro under en lång tid. Bo Eriksson nämner särskilt hur fascinerande det var att läsa de medeltida skrifter där det fastslogs att drakar existerade.

– Om de omnämnts i till exempel Bibeln, så ansågs det vara ett bevis för att de fanns.

Draken beskrivs ofta som en mix av rovfågel, vilddjur och reptil. Den är inte sällan stor och farlig, men den kan också (som Bo Eriksson själv gör) beskrivas som vacker.

– I ”Game of thrones” är draken stor och farlig, den sprutar eld. I en berättelse som ”Den oändliga historien” är den snäll, men kan bli farlig. Och i ”Bilbo” gjorde Tolkien draken klok och vis: Smaug var vishetens mästare.