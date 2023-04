Ingrosso: Det här blir sista ”Benjamins”

Av: Sara Haldert/TT

helskärm Benjamin Ingrosso är redo för den tredje – och sista – säsongen av "Benjamins".

”Benjamins” är tillbaka. Men den nya säsongen blir den sista av mat- och musikprogrammet.

– Jag känner att jag har fått med varenda artist som jag har önskat ska vara med i programmet, säger Benjamin Ingrosso.

Listan över artister som han ville ha med i ”Benjamins” var lång, men är nu helt avbockad. Eller vänta – Benjamin Ingrosso ändrar sig:

– Den enda jag inte har fått med är Håkan Hellström.

Han har precis landat i Sverige efter en kortare påsksemester i Spanien och är, enligt egen utsago, redo för ”work mode”. Han har flugit hem för att träffa pressen inför den nya säsongen av ”Benjamins” – programmet där han för tredje gången leder tittarna och sina gäster genom musikaliska och kulinariska äventyr.

– Det känns skitkul. Det var ett program som jag aldrig trodde skulle få tre säsonger, säger han.

helskärm Benjamin Ingrosso har fått laga mat med alla kändisar han velat – utom Håkan Hellström.

”Mat är min passion”

Det var när Ingrosso var med i TV4:s ”Så mycket bättre” som tv-folk fick upp ögonen för den pratglade och matlagningsintresserade artisten. Snart fick han ett förslag från produktionsbolaget om att göra ett eget program.

Det var strax före Ingrossos riktigt stora genombrott, och han kände en oro för att hugga sig själv i foten genom att blanda flera olika koncept i programmet.

– Kunde jag verkligen förena mat och musik? I Sverige tycker folk oftast att man får lov att bestämma sig och välja en sak. Men sedan tänkte jag: Fan, mat är min passion och min hobby, och jag älskar att träffa människor, säger han.

helskärm Benjamin Ingrosso ska göra musik tillsammans med Oskar Linnros framöver. "Sådant tar jag ju verkligen inte för givet", säger han.

Inget manus

Första säsongen hade premiär 2021. Benjamin Ingrosso hade en tydlig vision av vilken mat han ville laga, men hur dynamiken med gästerna skulle bli hade han ingen aning om.

– Jag fick inget manus eller någonting. Jag kastade in mig i ett rum med tre gäster och bara: ”Okej Benjamin, the night is yours”. Men jag tror alla kände sig rätt trygga i att jag skulle klara av att hålla i en middag. Det blir inga döda minuter – det är det värsta jag vet, säger han.

I den tredje säsongen är grundpremissen densamma: Musiken ska få ta lika mycket plats som matlagningen. Då kan det, enligt Ingrosso, inte bli fel:

– Så länge det finns en gäst i programmet som gör musik så kan det alltid kännas spontant och skönt att börja jamma, säger han.

helskärm Benjamin Ingrosso.

Gör musik med Linnros

Bland gästerna i säsong tre finns namn som Carola, Björn Ulvaeus, Tove Styrke och Oskar Linnros. Den senare är en av Benjamin Ingrossos största idoler och en effekt av ”Benjamins” är att de två nu ska gå in i studion och göra musik ihop.

– Sådant tar jag ju verkligen inte för givet. Men tack vare de två första säsongerna så har en rad artister valt att vara med som kanske inte annars skulle ha tackat ja, och det är otroligt roligt, säger Ingrosso.

Han tror också att programmet har gett honom en ny typ av fans.

– Det var en liten kille, kanske åtta bast, som kom fram till mig på flygplatsen och ville ta en bild. Och så säger han: ”Jag vill bli som du när jag blir stor. Jag vill bli kock!” Det trodde jag aldrig – tänk om jag kan vägleda en person till att bli en duktig kock, fast jag själv inte är det?!

”Benjamins” har premiär den 20 april på TV4 Play och TV4.