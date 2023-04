Lasse Wellander hyllas av Abba: ”Aldrig glömd”

Gick bort under långfredagen

Lasse Wellander gick bort under långfredagen efter en tids sjukdom.

I ett uttalande på Instagram hyllar nu Abba-medlemmarna gitarristen.

”Han kommer vara djupt saknad och aldrig glömd”, skriver gruppen.

Under långfredagen gick Lasse Wellander bort, 70 år gammal, efter en tids sjukdom. Det meddelade hans familj i ett inlägg på Facebook.

”Det är med obeskrivlig sorg vi måste meddela att vår älskade Lasse har somnat in. Lasse blev nyligen sjuk i vad som visade sig vara spridd cancer och tidigt på långfredagen gick han stilla bort, omgiven av sina närmaste.”

helskärm Gitarristen Lasse Wellander med Benny Andersson

Hyllas av Abba

Lasse Wellander var länge gitarrist i Abba, och spelade med gruppen i studion och på flera turnéer. Han var även med på ”Chess”-projektet, soundtracken till filmerna ”Mamma Mia” och ”Mamma Mia! Here we go again”, samt på gruppens senaste album ”Voyage”.

Nu hyllas han av ABBA-medlemmarna i ett uttalande på deras Instagram-sida.

”Lasse var en kär vän, en rolig kille och en superb gitarrist. Vikten av hans kreativa input i inspelningsstudion och hans stabila gitarrspel på scenen var enorm”, skriver de och fortsätter:

”Vi sörjer hans tragiska och allt för tidiga bortgång, och minns de vänliga orden, sinnet för humor, hans stora leende, den musikaliska briljansen hos mannen som spelade en sådan viktig roll i ABBA-historien. Han kommer vara djupt saknad och aldrig glömd”.

Spelade med Vikingarna

Förutom Abba har Wellander spelat gitarr med flera stora namn.

När han var 16 år började han spela i Peps Perssons grupp Peps & Blues Quality. På 1980-talet spelade musikern i Zkiffz, med Björn Skifs i spetsen.

2004 gjorde Wellander ett inhopp i Vikingarna, under dansbandets avskedsturné. Han hade också en solokarriär, samt startade rockgruppen Nature med Mats Ronander.

Lasse Wellander föddes 1952 och växte upp i Skrekarhyttan, en liten by i hjärtat av Bergslagen mellan Nora och Karlskoga.