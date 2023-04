Mejla Twitter Markus Larsson

Allt med HBO-affären känns idiotiskt

De döpte om sig till en svensk hamburgerkedja – sen sjönk aktierna med sex procent

HBO byter namn till Max.

Max?

Det är ovanligt korkade nyheter.

Allt som streamingtjänsten stod för riskerar att slätas ut och kollapsa.

Den viktigaste frågan för streamingtjänstens kunder kan kanske formuleras så här:

”Vad händer med mina pengar?”

Eftersom den svenska versionen av Max först lanseras nästa år kan HBO Max inte svara på vad ett abonnemang kommer att kosta. Det hyfsat färska erbjudandet om att betala halva priset, vilket från början innebar 44.50 kronor, för tjänsten livet ut lär inte gälla längre när HBO slås ihop med Discovery +.

Priserna kan i stället justeras utifrån den amerikanska modellen med olika paket. Med eller utan reklam? Utan reklam fast med ännu bättre bildkvalitet? Att dessutom komma åt sporten på Discovery + bör bli lite dyrare än 50 spänn i månaden.

HBO Max har runt 73,8 miljoner prenumeranter i dag. Målet efter sammanslagningen är att växa och nå 400 miljoner. Det är en ingen blygsam siffra. Ambitionen är att gå om Netflix som har 300 miljoner prenumeranter i dag.

Ursäkta mig medan jag går och gäspar halsen av mig

En viktigare fråga är vad som händer med innehållet när HBO satsar på att ta på sig en gigantisk rock. Titlarna som presenterades i samband med nyheten ger möjligen en vink:

De ska bland annat göra ännu en prequel till ”Game of thrones” och en ny tv-serie av JK Rowlings ”Harry Potter”-böcker. Den senare ska, enligt planen, pågå i tio år.

Ursäkta mig medan jag går och gäspar halsen av mig.

Sedan 90-talet och under större delen av 2000-talet har HBO varit en garanti för kvalitet. Ett alternativ som vågade skapa och visa tv-serier och dokumentärer som ingen annan gjorde. Bolagets gamla slogan ”Det är inte tv, det är HBO” är inte så löjlig som den låter när man studerar meritförteckningen:

”The Larry Sanders show”, ”Oz”, ”Sopranos”, ”The wire”, ”Six feet under”, ”Sex and the city”, ”Angels in America”, ”Game of thrones”, ”Deadwood”, ”Simma lugnt, Larry”, ”Succession”, ”Veep”, ”The white lotus”, för att bara nämna några stycken.

Det finns många sätt att döda sitt varumärke, och det här är ett av dem

Anledningen att välja HBO gick lika mycket ut på att slippa ha vissa program i sitt liv. Tjänsten var allt det som Netflix inte är. Hellre smalare och mer specifik än ett halvdant klotterplank som inte riktar sig till någon särskild alls.

Ska fjärde säsongen av ”True detective” eller välgjorda musikdokumentärer med americana-artisten Jason Isbell nu geggas ihop med ”Wahlgrens värld” och ”Naked attraction Norge”?

Det finns många sätt att döda sitt varumärke, och det här är ett av dem. Men det är samtidigt för tidigt att bedöma utvecklingen. Det räcker antagligen inte att bara vara HBO längre. Konkurrensen om tittarna är för hård.

I USA jublade inte marknaden över sammanslagningen. Efter nyheten om att HBO tänker döpa om sig till en svensk hamburgerkedja sjönk Warner Bros Discoverys aktier med sex procent på Wall Street.