Takeoff från hiphopgruppen Migos skjuten till döds i Houston

Blev 28 år gammal – sköts i bowlinghall • Poserade på bild innan mordet

Publicerad: Mindre än 40 min sedan Uppdaterad: Alldeles nyss

helskärm Takeoff, Quavo och Offset i Migos.

Kirshnik Khari Ball, mer känd som rapparen Takeoff, är död.

Migos-medlemmen sköts till döds i en bowlinghall i Houston, Texas.

Han blev 28 år gammal.

Takeoff var en del av den kända amerikanska hiphoptrion Migos.

Övriga medlemmar i Migos var hans morbror Quavo, Quavious Keyate Marshall, och Quavos kusin Offset, Kiari Kendrell Cephus.

Nyheten om Takeoffs död började först spridas på Twitter, där flera personer hävdade att de blev vittnen till skjutningen. Enligt de första uppgifterna ska han ha blivit skjuten under ett tärningsspel med Quavo. Även en video som uppges visa Takeoffs döda kropp på golvet i en blodpöl sprids på sociala medier.

”Quavo skrek på hjälp”

TMZ skriver att skjutningen hände 02.30 lokal tid i en bowlinghall när ett bråk uppstod och någon öppnade eld. Takeoff ska ha träffats i huvudet eller nära hans huvud. Han dödsförklarades på plats. På bilder publicerade av sajten kan man se hur Quavo står över hans kropp och han ska ha skrikit på hjälp. Quavo själv ska inte ha blivit skadad i skjutningen.

På sitt officiella Twitterkonto skriver Houston-polisen att de är på plats där en skjutning har skett, och att en person var död när polisen kom fram till platsen. De meddelar att man inte kommer gå ut med identiteten på den avlidne innan familjen är underrättade, men bekräftar att både Takeoff och Quavo var där.

helskärm Takeoff, Offset och Quavo i Migos på Met-galan 2018.

helskärm Takeoff och Offset i Migos.

Succélåtar – miljarder lyssningar på Spotify

Den framgångsrika Atlanta-trion Migos bildades 2008 och många av deras låtar har fler än en halv miljard lyssningar vardera på Spotify och Youtube. Trion samarbetade ofta med andra kända artister och har under karriären nominerats till två Grammys. ”Bad and boujee” med Lil Uzi Vert och ”Walk it talk it” med Drake tillhör två av deras mest framgångsrika samarbeten.

Var aktiv på Instagram timmar innan sin död

Den senaste tiden har Takeoff och Quavo i stället släppt musik som en duo. För knappt en dag sedan släpptes musikvideon till deras nya låt ”Messy”.

För bara några timmar sedan var Takeoff aktiv på Instagram stories, där han la ut en bild på sig själv, från vad som nu är platsen han dog på.

Det är i nuläget oklart vem som ska ha skjutit honom. Två andra personer ska också ha blivit skadade i skjutningen.

check Texten uppdateras