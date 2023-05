Gladys del Pilar: Jag lagade mat för att döva ensamheten

Namn: Eva Gladys del Pilar Berg

Född: 11 oktober 1967 i Ecuador

Familj: Maken Christer Berg, barnen David och Amanda.

Karriär: Artist, medverkade i Mello 1994, vann 2002 med Afro-Dite och bidraget ”Never let it go”. Medverkat i uppsättningar som ”Rock of ages”, ”Ghost” och ”En värsting till syster” m.m.

Aktuell: Tävlar i ”Sveriges mästerkock VIP”.