Loreen vidare till final i Eurovision song contest 2023

Glädjen i greenroom – kramades om av pojkvännen

LIVERPOOL. Den svenska favoriten höll för trycket.

Loreen är vidare till final i Eurovision song contest efter den första semifinalen.

I finalen på lördag väntar bland annat motstånd från favorittippade Käärijä, som representerar Finland.

Sverige är i final i Eurovision song contest 2023.

Loreen, 39, och låten ”Tattoo” har varit en storfavorit sedan start, och i semifinalen visade den svenska stjärnan var skåpet ska stå.

Efter att ha kämpat med både röst, kameravinklar och rök under repetitionerna så satt allt när det väl gällde.

När Sverige ropades upp jublades det hos det svenska teamet i green room. Loreens pojkvän Charli Ljung kramade om Loreen och hon höll händerna för ansiktet.

helskärm Loreen firar att hon gått vidare till Eurovision-finalen på lördag.

Ställs mot storfavorit i finalen

Loreens uppträdde som bidrag nummer elva i startfältet, och möttes av stort jubel från publiken under kvällens semifinal. Hon har varit favorittippad sedan start, och kommer nu vara med och slåss om att ta hem Sveriges sjunde seger i Eurovision song contest, i finalen på lördag.

På lördag ställs Loreen mot ett annat favorittippat bidrag – Finlands Käärijä, med låten ”Cha cha cha”, som även den tog sig vidare till finalen i den första semifinalen.

Enligt Eurovision world, som sammanställer odds från flera olika sajter, är det just Finland och Sverige som väntas ha bäst chanser att ta hem segern. Finland väntades även ta hem flest röster i den första semifinalen.

Tittarnas röster presenterades dock inte under kvällens semifinal, och de bidrag som tog sig vidare presenterades utan inbördes ordning.

helskärm Loreen firar att hon gått vidare till Eurovision-finalen på lördag.

Paniken under måndagens rep

Loreens uppträdande satt som det skulle under kvällens semifinal, men artisten har kämpat med både röst, kameravinklar och rök under repen inför semifinalen.

Under gårdagens rep uppstod panik efter att det tunga taket som Loreen dansar under höll på att falla över henne, när det plötsligt sänktes ned i hög fart.

Scenarbetarna fick hojta och klappa i händerna för att hon skulle märka vad som höll på att hända, och Loreen fick kasta sig ner i liggande position för att inte få taket över sig.

Till Aftonbladet meddelade Loreen senare att hon kände sig nöjd efter repet.

helskärm Loreen.

Smakprov från finalisterna

Det var Hannah Waddingham, Alesha Dixon och Julia Sanina som ledde semifinalen och lotsade tittarna genom tävlingen.

Förutom att presentera de olika ländernas bidrag bjöd BBC under kvällens semifinal även på flera storslagna mellanakter.

Julia Sanina, som också programledde, bjöd publiken på sång tillsammans med sitt band The Hardkiss. I den första mellanakten tolkade ukrainska sångaren Aloysha, Duran Durans ”Ordinary world” tillsammans med artisten Rebecca Ferguson.

Den anda mellanakten stod världsartisten Rita Ora för, som sjöng ett medley av sina största hits.

Under första semifinalen fick tittarna och publiken även ett smakprov från några av de bidrag som sedan tidigare är redo för final, nämligen Frankrike, Tyskland och Italien. De ingår i den så kallade ”Big 5”-gruppen, som förutom dem inkluderar Spanien och Storbritannien, och är tillsammans med förra årets vinnare Ukraina, redan klara för finalen på lördag.

helskärm Loreen firar att hon gått vidare till Eurovision-finalen på lördag.

helskärm Loreen firar att hon gått vidare till Eurovision-finalen på lördag.

Hela resultatet från Eurovision, semifinal 1:

Vidare:

Kroatien: Let 3 - ”Mama ŠČ!”

Moldavien: Pasha Parfeny - ”Soarele și Luna”

Schweiz: Remo Forrer - ”Watergun”

Finland: Käärijä - "Cha Cha Cha”

Tjeckien: Vesna - "My Sister's crown"

Israel: Noa Kirel - ”Unicorn"

Norge: Alessandra - ”Queen of Kings”

Sverige: Loreen - ”Tattoo”

Serbien: Luke Black - ”Samo mi se spava”

Portugal: Mimicat – ”Ai Coração”

Utslagna:

Malta: The Busker - ”Dance (Our Own Party)”

Lettland: Sudden Lights - ”Aijā”

Irland: Wild Youth - ”We are one”

Azerbaijan: TuralTuranX - ”Tell me more”

Nederländerna: Mia Nicolai och Dion Cooper - ”Burning daylight”

De tävlar i semifinal 2:

På torsdag 11 maj är det dags för den andra semifinalen. Här är bidragen som tävlar i semifinal 2.

Danmark: Reiley – ”Breaking My Heart”

Armenien: Brunette – ”Future Lover”

Rumänien: Theodor Andrei – ”DGT (Off And On)”

Estland: Alika – ”Bridges”

Belgien: Gustaph – ”Because Of You”

Cypern: Andrew Lambrou – ”Break A Broken Heart”

Island: Diljá – ”Power”

Grekland: Victor Vernicos – ”What Τhey Say”

Polen: Blanka – ”Solo”

Slovenien: Joker Out – ”Carpe Diem”

Georgien: Iru – ”Echo”

San Marino: Piqued Jacks – ”Like an Animal”

Österrike: Teya & Salena – ”Who The Hell Is Edgar?”

Litauen: Monika Linkytė – ”Stay”

Australien: Voyager – ”Promise”

