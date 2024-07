Romansrykten kring Harry Styles och Taylor Russell

Har fångats på bild ihop flera gånger

Uppdaterad 2024-05-21 | Publicerad 2023-09-29

Harry Styles och Taylor Russell gick hand i hand på Londons gator.

Nu tar romansryktet kring popstjärnan och skådespelaren ny fart.

Harry Styles och Taylor Russell, båda 29, sågs tillsammans för första gången i juni i år.

Nu har de fångats på bild igen.

I söndags fotograferades popstjärnan och ”Lost in space”-skådespelaren när de tog en kaffe i norra London och promenerade hand i hand, skriver People. Båda bar solglasögon och Harry Styles gömde sig under en keps och huvtröja.

Därför känner du igen Russell

I augusti syntes Taylor Russell och Harry Styles tillsammans i samband med premiären av pjäsen ”The effect” på National theatre i London. Russell har en roll i föreställningen och Styles var på plats för att mingla. Bara några veckor tidigare ska den kanadensiska skådespelaren ha flugit till Wien i samband med att Harry Styles hade ett turnéstopp där.

Taylor Russell har synts i Netflix-serien ”Lost in space” och kannibalfilmen ”Bones and all”, där hon spelar mot Timothée Chalamet. Harry Styles avslutade nyligen succéturnén ”Love on tour”.