Kanye West dementerar rykten om sabotage för Swift på Superbowl

Efter gamla fejderna

Publicerad 2024-02-15

Det spekulerades om att Kanye ”Ye” West köpt biljetter framför Taylor Swift på Superbowl.

Anledningen? Det skulle vara ett försök att sabotera för popstjärnan.

– Det är inte sant, säger en talesperson för Kanye.

Det har gått rykten om en ny fajt mellan Kanye ”Ye” West, 46, och Taylor Swift, 34.

Den före detta NFL-stjärnan Brandon Marshall, 39, sa i podcasten Paper Route att han hade fått uppgifter om att rapparen med mening köpt biljetter framför Swift i arenan.

Målet ska ha varit att stå i vägen för popstjärnan när hon syntes i tv under NFL-finalen i söndags.

Swift ska då enligt uppgift ringt flera telefonsamtal för att få West portad från arenan under matchen, uppger Marshall.

Kanye dementerar

Nu dementeras ryktet av personer runt West.

– Det här är ett rykte. Det är inte sant, säger en talesperson till TMZ.

Swifts och Wests gamla fejder

Stjärnornas bråk briserade på MTV Awards 2009 där Kanye West, 39, avbröt Taylors tacktal för att säga att Beyoncé borde ha vunnit i stället. Hon slog tillbaka med låten ”Innocent”.

I en radiointervju hävdade Kanye sedan att han hjälpt Taylors karriär att blomstra.

Våren 2016 släpptes låten ”Famous” där Kanye återigen luftar denna åsikt: ”I feel like me and Taylor might still have sex/Why? I made that bitch famous.” Dessutom hävdar han att Taylor godkänt låten innan den släpptes.

Något Taylor Swift inte alls uppskattade.

– Naturligtvis ville jag gilla låten. Jag ville tro Kanye när han sa att jag skulle älska låten. Jag ville att vi skulle ha en vänskaplig relation.