Fem nomineringar för Ruben Östlund på den europeiska ”Oscarsgalan”

”Med Guldpalmen i bagaget tror jag vi borde ligga bra till”



1 av 2 | Foto: ANNA TÄRNHUVUD AFTONBLADET 85705 Ruben Östlund.

Ruben Östlunds ”The square” har fått hela fem nomineringar, fler än någon annan film, till årets European Film Awards i Berlin lördag 9 december.

Bästa film, komedi, regi, manus och skådespelare.

– Med Guldpalmen i bagaget tror jag vi borde ligga bra till, säger han.

European Film Awards, EFA, firar 30 år och räknas som europeisk films motsvarighet till Oscarsgalan, även om det aldrig fått samma genomslag publik- eller statusmässigt.

De två senaste åren har dock Sverige vunnit pris för bästa komedi, Roy Anderssons ”En duva satt på en gren och funderade på tillvaron” och Hannes Holms ”En man som heter Ove”. Så där kan det bli tredje gången gillt.

Främsta konkurrenterna annars är franska ”120 slag i minuten”, om politik och passion i 1990-talets Paris (tre nomineringar), och Andrej Zvjagintsevs ryska ”Loveless”, ett nattsvart drama (fyra nomineringar). Båda filmerna tävlade på årets Cannes-festival och vann Juryns stora pris respektive Juryns pris.

”Röstar på sina egna länder”

Men Ruben Östlunds film vann ju Guldpalmen.

– En nackdel i EFA-omröstningen är att det brukar vara lite så att medlemmarna gärna röstar på filmer från sina egna länder och då har ju dessa filmer från större länder fler som röstar, säger Ruben.

I skådespelarklassen tävlar Claes Bang från ”The square” mot bland annat Colin Farrell , i greken Yorgos Lanthimos ”The killing of a sacred deer”, som har Sverige-premiär på fredag.

Ruben Östlund är nyss hemkommen från en framgångsrik USA-resa, till New York och Los Angeles, där han har gjort pr för ”The square” inför förra helgens USA-premiär.

– Det var utsålda biografer, vi hade överlägset högst snitt per salong av alla filmer, säger Ruben.

Vill slå Tarik Saleh

Även i Frankrike har filmen haft premiär och har på kort tid redan setts av 200 000 personer, cirka 50 000 fler än i Sverige.

– Det är jättekul att Tarik Salehs ”The Nile Hilton incident” har setts av 400 000 i Frankrike. Men det ska vi slå, säger Ruben, som hoppas och tror att ”The square” totalt ska kunna nå en miljonpublik utomlands.

– Bland de som gör filmer som inte är på engelska, är det väl bara Michael Haneke , Pedro Almódovar och Lars von Trier som brukar komma upp i sådana siffror. ”Turist” nådde 950 000, det tror jag vi slår, säger Ruben.

Som hoppas på större publik även i hemlandet.

– Vad är det för fel på svenska biobesökare? Nog borde väl ännu fler vara intresserade när en svensk för första gången på 66 år vinner Guldpalmen i Cannes.