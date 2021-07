Stjärnspäckat på filmfestivalen i Venedig – men nya Zlatan-filmen valdes bort i sista stund

Rebecca Ferguson, Ben Affleck och Stellan Skarsgård väntas alla komma till Venedig. Men filmen "Jag är Zlatan" blev inte inbjuden.

Knappt har världens största filmfestival, den i Cannes, avslutats förrän den näst största, i Venedig, avslöjar ett minst lika starkt program.

Räkna med radarparet Matt Damon och Ben Affleck, Adam Driver, Penélope Cruz, Olivia Colman, Timothée Chalamet och svenskarna Stellan Skarsgård och Rebecca Ferguson som några av dem på röda mattan vid galapremiärerna.

Tyvärr försvann ”Jag är Zlatan” i den allra sista gallringen inför att programmet spikades.

Fjolårets Venedigfestival var den enda filmfestivalen efter pandemiutbrottet som ägde rum på riktigt. Då var det en dipp i smittospridningen och alltihop funkade bra med diverse restriktioner.

Chloé Zhaos ”Nomadland” vann Guldlejonet och fortsatte sedan vidare till tre Oscarsvinster.

Årets nyligen avslutade Cannesfestival var det första riktigt stora evenemang som ägde rum i år med stora folksamlingar. Blott sommar-OS och fotbolls-EM är större. 28 000 ackrediterade besökare på franska rivieran var 30-35 procent färre än normalt.

Festivalen satsade tio miljoner kronor på att dagligen testa de besökare som inte hade covidpass eller kom från länder utanför EU. Färre än 50 personer påträffades ha covid-19.

Julia Ducorneaus ”Titane” vann Guldpalmen.

Vimlar av stjärnor

Venedigfestivalen äger rum 1-11 september på ön Lido, ungefär tio minuters båtfärd från centrala Venedig där turistträngseln är betydligt större.

Och programmet ser kanon ut. I tävlingen återfinns bland annat Pedro Almodóvars nya ”Parallel mothers ” med Penélope Cruz, ”Mona Lisa and the blood moon” med Kate Hudson, Jane Campions ”The power of the dog” med Benedict Cumberbatch och Kirsten Dunst, ”Official competition” med Penélope Cruz (igen!) och Antonio Banderas och Maggie Gyllenhaals ”The lost daughter” med Olivia Colman och Dakota Johnson.

Utom tävlan visas Ridley Scotts historiska äventyr ”The last duel” med starka trion Matt Damon, Ben Affleck och Adam Driver framför kamerorna. Ännu mer stjärnspäckad är Denis Villeneuves sci fi-äventyr ”Dune” med Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Josh Brolin, Oscar Isaac, Javier Bardem, Charlotte Rampling – och svenskarna Stellan Skarsgård och Rebecca Ferguson i viktiga roller.

Zlatan petad i sista stund

Tyvärr blev det alltså ingen svensk film i årets festival. Förra året var ju dokumentären om Greta Thunberg med.

I år försvann Jens Sjöstrands ”Jag är Zlatan”, en spelfilm om Zlatan Ibrahimovic som ung och som bygger på första delen av David Lagercrantz bok om honom, i allra sista stund.

– Den var med på en shortlist, men försvann ett par dagar innan programmet spikades. Den skulle i så fall ha visats utom tävlan. Konkurrensen var stenhård, festivalen har i år haft mer än dubbelt så många filmer att välja bland mot normalt, säger en av producenterna, Mattias Nohrborg.

Filmen får Sveriges-premiär 10 september.

