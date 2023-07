Veckans film och serier – våghalsig Cruise och ny ”Bird box”

Kristoffer Viita/TT

Uppdaterad 11:03 | Publicerad 07:18

Dela artikeln

Kidnappningsdrama från Steven Soderbergh, ny ”Bird box” och efterlängtad ”Mission: impossible” är några av höjdpunkterna i film och strömningsvärlden den här veckan.

FILMER

”Mission: impossible – dead reckoning – part one” (12/7)

Tom Cruise räddade tillfälligt Hollywoods krisande ekonomi med alla biljettintäkter från ”Top Gun: Maverick” (2022) och nu tar han sig an ytterligare ett omöjligt uppdrag, med den sjunde delen i ”Mission: impossible”-serien. Åter igen som IMF-agenten Ethan Hunt tillsammans med sitt team, där svenska Rebecca Ferguson återvänder i rollen som Ilsa Faust.

”Dead reckoning – part one” lär bjuda på sedvanligt våghalsig action, men filmen är redan legendarisk efter Tom Cruise virala utbrott på teamet som inte följde rätt säkerhetsprotokoll för covid-19 under inspelningen 2020.

helskärm Tom Cruise trotsar tyngdlagen i vanlig ordning i den nya "Mission: impossible – dead reckoning – part one". Pressbild.

”Marinette” (14/7)

Inför fotbolls-VM för damer och en vecka efter svenska ”Forever” kommer ytterligare en ”coming-of-age”-film från fotbollsvärlden. ”Marinette” är en biopic baserad på den sanna historien om den lesbiska fotbollsspelaren Marinette Pichon som hade en tuff uppväxt men kämpade sig upp till toppen.

helskärm Marinette är en biopic baserad på den sanna historien om fotbollsspelaren Marinette Pichon. Pressbild.

”Following” (14/7)

En vecka innan Christopher Nolans atombombs-blockbuster ”Oppenheimer” kommer hans debutfilm ”Following” från 1998 på bio för första gången i Sverige. En noir om en författare som börjar förfölja främlingar för att hitta idéer. Kanske mest intressant för nördar som vill se hur auteuren började sin bana.

helskärm Regissören Steven Soderberghs aktuella miniserie "Full circle" ser ut att vara en lovande kidnappningsthriller. Pressbild.

TV/STRÖMMAT

”Full circle” (HBO Max 13/7)

Den egensinnige regissören Steven Soderbergh har varit intressant sedan hans genombrott på 90-talet med ”Sex, lögner och videoband”, även om hans höga produktivitet ibland gör honom opålitlig. Miniserien ”Full Circle” – skriven av Ed Solomon – ser i alla fall riktigt lovande ut, med viss formmässig likhet till Soderberghs Oscarvinnande ”Traffic”. Handlingen följer en utredning om en misslyckad kidnappning i New York, där gamla hemligheter grävs upp och kopplar samman personer från olika samhällsskikt på oväntade sätt.

helskärm Kim Engelbrecht spelar "Reyka – brottsprofilerare" som jagar en seriemördare i Sydafrikanska KwaDungezwa. Pressbild.

”Reyka – brottsprofilerare” (SVT play 12/7)

Sydafrikansk deckare där KwaDungezwa-polisen tar hjälp av kriminalprofileraren Reyka Gama (Kim Engelbrecht) i en mordutredning med särskilt brutala förtecken. Hennes jobb och privatliv blandas samman efter att en avhuggen arm hittas på ett sockerfält och spåren leder vidare till en seriemördare.

helskärm Georgina Cambell som Claire (tv) och Naila Schubert som Sofía i "Bird Box: Barcelona". Pressbild.

”Bird box: Barcelona” (Netflix 14/7)

Kommer du ihåg ”Bird box” från 2018? Risken är att du förträngt alla memes, den tramsiga premissen med osynliga monster och en förvirrad Sandra Bullock i ögonbindel. I så fall kanske uppföljaren – där ett postapokalyptiskt Barcelona blivit skådeplats – vara något för dumburken. Om inte annat för att sucka irriterat en gång till.

Övriga premiärer:

”Run the world” (C more 13/7).

”The summer I turned pretty” Säsong 2 (Prime video 14/7)

”Foundation säsong 2” (14/7 Apple TV+)

”Nya äventyr med Nalle Puh Säsong 1-4” (Disney+ 19/7)