En berättelse om rätten att få dansa till tre även som 60-åring

Dela artikeln

helskärm Sussie Eriksson jobbade så mycket att tanterna i receptionen kallade henne Radiohusets Shirley Temple.

”22 i knoppen, 72 i kroppen”.

Skådespelaren Sussie Eriksson Sommar i P1 utvecklar sig till en föredömligt avspänd betraktelse över åldrandet.

Hon kollar på sport på tv, gillar hundar, vill åka på safari i Afrika, letar efter en hobby, har kunskapsluckor och akademikerkomplex, svarar ej på dolt nummer, gråter alltid under OS-invigningar.

Vår sommarvärd inleder med att i högt tempo ge oss kortversionen om vem hon är.

Den lilla flickans dröm om att hitta en brevvän i något spännande land slutade med en korrespondens som snart dog med någon i trista DDR.

Men vad gör väl egentligen det för ett barn som växer upp i en revyfamilj – pappa regissör, mamma primadonna på Avenyteatern i Uddevalla.

Sångdebut på scen som fyraåring, inte undra på att det blev ett yrkesliv inom teater och film.

Första jobbet på Barnradion som sexåring, det fortsatte på det viset, ungdomsdeckare, radioföljetonger, julkalendern, självförsörjande hela skolgången.

Sussie Eriksson jobbade så mycket att tanterna i receptionen kallade henne Radiohusets Shirley Temple (en gång i världen världsberömd amerikansk barnskådespelare).

Radio ledde till tv och möten och samarbeten med Povel Ramel, Hasse & Tage, en ung Magnus Uggla, vänligast och bäst var Carl-Gustaf Lindstedt.

Och under krogshower lär hon sig parera kladdiga gubbhänder och dricka hotshots.

Samma stad som jag. Samma generation. Jag känner igen mig när ungdomsdiskot Bobadilla vid Slussen flimrar förbi och delar minnet av den långhårige fotbollsspelaren Mario Kempes.

Men kändisar i all ära, viktigare är vardagshjältarna, viktigast av allt är sönerna Oskar och Ludvig.

Motgångar, tragedier? Ja, de finns säkert, men det här är en berättelse om rätten att få dansa till tre på morgonen även som 60-åring.

”Det lönar sig att vara snäll”, utbrister vår sommarvärd. Möjligen låter det banalt, men jag tror att det är en klok reflektion.

Sussie Eriksson håller det enkelt, vänligt, och jordnära. Det räcker inte hela vägen, men det räcker tillräckligt långt.

Namn: Sussie Eriksson

Ålder: 60

Bor: Stockholm

Yrke: Skådespelare

Aktuell: Lågintensiv närvaro här och där

Tidigare medverkan i Sommar: Debutant

check Snabbguide:

Skrytkvot:

Skvallervärde:

Känslostyrka:

Humornivå:

Åh-fan-faktor:

check Första meningen: ”Kom ni ihåg när man hade brevvänner?”

check Sista meningen: ”Hej svejs.”

check 3 typiska låtval

Papa can you hear me - Barbra Streisand

Nothin’ you can do about it – Airplay

Som om vi aldrig sagt farväl - Gunilla Backman