”Love is blind”-paret Kyle Abrams och Deepti Vempati har gjort slut

Blev tillsammans efter programmet

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Kyle Abrams och Deepti Vempati.

De gjorde sin kärlek officiell i ”Love is blind”-återföreningen.

Men nu har realityprofilerna Kyle Abrams och Deepti Vempati gjort slut.

”Vi beslutade att gå skilda vägar tidigare i sommar”, skriver Kyle Abrams på Instagram.

I fredags släpptes ”Love is blind”-återföreningen ”After the altar: two years later” på Netflix , och där stod det klart att Kyle Abrams, 30, och Deepti Vempati, 31, officiellt blivit ett par.

Men nu är förhållandet över. Det meddelar Abrams på sin Instagram.

”Jag förstår att många av er är nyfikna på var jag och Deepti står i dag. Efter att ’After the alter’ filmades beslutade vi att gå skilda vägar tidigare i sommar”, skriver han.

Samtidigt avslöjar Abrams att han trots allt inte är singel.

”Jag har sedan dess påbörjat ett nytt förhållande som jag tänker hålla privat under en period”, skriver han.

Träffades efter programmet

Abrams och Vempati medverkade i säsong två av ”Love is blind”, men förlovade sig inte med varandra i programmet.

Det slutade dock inte med något giftermål för någon av dem och efter säsongen började Abrams och Vempati att dejta.

Tidigare har Abrams sagt till People att han tvekade inför att inleda en relation med Vempati.

– Jag satte så mycket press på mig själv för att jag tänkte ”jag vill inte att det här ska misslyckas”. Jag var tveksam till att ge mig in i det eftersom hon var min bästa vän, sa han.

– Om det inte fungerar, så förlorar du den vänskapen.

Vempati har inte uttalat sig om uppbrottet.