Vinner veckans ”På spåret” – men inget av lagen imponerar

Jan-Olov Andersson sätter betyg på andra avsnittet ● ”Raffinerad hämnd”

Kvällens match levde ända in i sista delfrågan.

Och ungefär som en 0-0-match i fotboll faktiskt kan vara mycket sevärd, blir då en match i ”På spåret” spännande, även om inget av lagen imponerade den här gången.

The same procedure as last year, som de brukar säga i SVT:s nyårsklassiker ”Grevinnan och betjänten”.

Med andra ord: När ”På spåret” är tillbaka i rutan, vinner det överlägset kampen om tv-tittarna. Drygt två miljoner tittare följde förra fredagens säsongsstart i direktsändning. Nästan dubbelt så mycket som tvåan på listan. Och då hade säkert ”Carina Bergfeldt” draghjälp av att sändas just direkt efter den populära frågeleken.

Förra veckan framstod far och son Apelgren, Peter och Hector, som tänkbara vinnare av alltihop. Hade mycket höga poäng på delfrågorna. Även förlorarparet Christopher Garplind/Emma Peters hade rätt höga poäng totalt.

Nu vann de sistnämnda med 29-26 utan att direkt imponera. De vann snarare på grund av motståndarnas brist på kunskaper. Båda syskonen Kücükaslan är beresta runtom i världen, genom sina jobb, men det var bara resmålet på hemmaplan som gav dem höga poäng.

Som det känns nu, krävs det närmast ett mirakel för att de ska slå familjen Apelgren i den sista matchen i Grupp 1.

Emma Peters och Christopher Garplind. 1 / 2 Foto: SVT

SÅ BRA VAR LAGEN:

Christopher Garplind/Emma Peters. Han fick sitt genombrott i program som ”Tankesmedjan i P3” och ”Morgonpasset i P3”, där han retade upp Jimmie Åkesson rejält. Numera är han mest känd som programledare för SVT:s kulturprogram ”Cyklopernas land”. Hon är utbildad skådespelare, som varit med i tv-serier som ”Finaste familjen” och ”Bonusfamiljen”. Är också medlem i humorgruppen Grotesco. Gästspelar i SVT:s nya humorserie ”Terese i kassan”.

Duon har bra kemi och rätt glimt i ögat. Håller jämn och hyfsat hög nivå när det gäller att pricka in resmålen. Den här gången 6-8-4 på Nice, Örnsköldsvik och Bogota. Resonemanget på bara några sekunder när de prickade in Örnsköldsvik på 8 poäng, var som en instruktionsbok i hur man ska tolka ledtrådarna på resmålen.

expand-left helskärm Jennifer och Johan Kücükaslan.

Jennifer Kücükaslan/Johan Kücükaslan. Två syskon som är välkända profiler via tv:s sportsändningar, i konkurrerande kanaler. Hon för fotbollssändningar i Viaplay, han ses i olika sportsändningar i SVT. Hon är även med i Kanal5:s ”Alla mot alla med Filip och Fredrik”, där hon tävlar tillsammans med Erik Blix.

Det andra plustecknet får de med nöd och näppe, mest för att de så kaxigt prickade in Örnsköldsvik på 10 poäng. Men Johan drog bort sig helt på tredje resmålet, annars hade de kunnat vinna. För att vara syskon, var inte kemin hundraprocentig.

expand-left helskärm Jill Johnson.

SÅ BRA VAR MUSIKEN:

Jill & the Johnsons. Husband de tre första programmen.

Jill Johnson är i princip aldrig dålig, inte nu heller, men Elton John-låten ”I’m still standing” är inte direkt skräddarsydd för hennes sångstil.

Hon var däremot klockren på munspel (och lite sång) i Neil Young-låten ”Heart of gold”. Maja Francis gälla, barnsliga och lite manierade tolkning (så brukar hon väl inte låta annars?) tycker jag i bästa fall här kan kallas för… ”intressant”.

expand-left helskärm Domare Fredrik Lindström och programledare Kristian Luuk.

NÅGRA ANDRA SPANINGAR:

Kvällens mysgubbe:

Kristian Luuk. Kallade SVT:s största studio i Göteborg för ”På spåret-stugan” och blev lite skämtsamt ifrågasatt för det av domaren Fredrik Lindström. Överlag verkar duon vara i ovanligt avspänd form den här säsongen.

Kvällens räddaste:

Emma Peters. När hon fångade in det dinglande nödbromshandtaget, såg hon för någon sekund ut som att hon trodde hela taket i Första klass-kupén skulle ramla ned över henne och Christopher.

Kvällens ”bad boy”:

Christopher Garplind, förstås. Mitt i ett svar höll han en utläggning om en sportmänniska som vi tv-tittare, till skillnad från honom, inte hade sett utan kläder och som hade blåst honom på en lägenhet. En raffinerad hämnd mot en före detta älskare?