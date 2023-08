Parterna i manusförfattarstrejk möts

Strejken i Hollywood har pågått i över tre månader.

Nu ska båda sidor mötas – för första gången.

Parterna i den pågående strejken bland amerikanska manusförfattare ska mötas för första gången sedan i maj, rapporterar The Hollywood Reporter.

Fackförbundet Writers guild of America, som företräder manusförfattarna, ska träffa branschorganisationen Alliance of motion picture and television producers (AMPTP) på fredag den 4 augusti. Detta efter att AMPTP begärt samtal med facket.

Manusförfattarna har strejkat sedan 14 veckor tillbaka.

Så började strejken

Manusförfattarna i Hollywood gav sig ut i strejk i maj i år. Facket menar att övergången från traditionellt tittande till streaming har utnyttjats av bolagen för att sänka författarnas löner och de strejkar för att lönerna ska höjas.

Den 13 juli röstades det igenom att även Hollywoods skådespelare ska strejka, efter att det största skådespelarfacket inte lyckats nå en överenskommelse med filmbolagen.