Bekräftat: Abba-Agnetha gör solocomeback

Berättar på Instagram

Uppdaterad 22:30 | Publicerad 21:36

Agnetha Fältskog släpper ny musik i veckan.

I ett inlägg på Instagram bekräftar Abba-ikonen låtsläppet.

Förra veckan kunde Aftonbladet avslöja att Agnetha Fältskog gör solocomeback. Under onsdagen delade hon ett inlägg på Instagram där hon hintade om ett nytt projekt.

Nu bekräftar Abba-ikonen själv att hon släpper låten ”Where do we go from here?” nu på torsdag, den 31 augusti.

I inlägget skriver hon att världspremiären för låten kommer ske i den brittiska radiokanalen BBC Radio 2.

Fansens glädje: ”Kan inte bärga mig”

I kommentarsfältet under inlägget delar fansen sin glädje efter beskedet.

”Det här gjorde mitt år!! Tack Agnetha”, skriver en användare.

”Kan inte bärga mig!!! Min favoritsångare någonsin!!”, skriver en annan.

En person skriver:

”Det låter fantastiskt. Jag längar till att höra din musik”.

Släppte musik 2013

Agnetha Fältskog har släppt flera egna låtar sedan Abba splittrades. Hennes senaste musiksläpp var 2013, med albumet ”A”, som innehöll tio låtar.

Abba överraskade världen när albumet ”Voyage” släpptes 2021. Då hade det gått nästan 30 år sedan de släppt ny musik.