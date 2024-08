En sjunger makalöst bra och en som mest ska störa

Så bra är ”Tomten och bocken rider igen”

Uppdaterad 2023-11-27 | Publicerad 2023-11-25

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

expand-left helskärm Per Andersson och Måns Zelmerlöw.

RECENSION. En som sjunger makalöst bra och en som… mest ska störa skönsången med galna upptåg.

På något sätt lyckas Måns Zelmerlöw och Per Andersson både skapa klassisk julstämning och skoja med den.

Showtitelns ”rider igen”-tillägg syftar förstås bakåt, på den ritt för Tomten och Bocken som blev avbruten på grund av pandemin för några år sedan.

Det var i november 2020 som Måns Zelmerlöw och Per Andersson hade premiär på en krogshow på Hamburger Börs i Stockholm. Då med Edward af Sillén som regissör. Samma koncept som nu, en blandning av musik (nästan bara klassiska julsånger, förstås) och humor.

expand-left helskärm Per Andersson och Måns Zelmerlöw.

Jag var där, vi var inte så många för det fanns begränsningar för hur mycket folk som fick finnas på plats. Vi hade säkra avstånd mellan borden, men när reglerna skärptes ännu mer var det inte ekonomiskt försvarbart att fortsätta med showen, så det blev bara sju föreställningar.

Synd, för jag tycker nog den showen var snäppet vassare. Eller åtminstone att Pers humor var allmänt ännu galnare. Eller så minns jag fel, men det känns som att något av Pers nummer var så bra att det har dykt upp vid senare tillfällen.

expand-left helskärm Per Andersson.

Hur som helst, duons roller är intakta:

Måns berör. Per stör. Men Per är en bra sångare också, om än inte på Måns nivå. Det gör att han fungerar utmärkt ihop med Måns i duetter som ska vara bra på riktigt. En del nummer skämtsjunger Per medvetet och Mariah Careys ”All I want for Christmas is you” vänder och vrider de på ordentligt.

Måns är rolig också i några nummer och imiterar ännu en gång Peter Jöback, men det blir ännu roligare än förra gången när Per nu klär på sig en Robert Wells-peruk och vill förstöra det finstämda med boogiewoogie.

Ett par gånger dyker Per Andersson upp som en byråkrat från Socialstyrelsen och vill lära ut saker om farorna med att dricka för mycket alkohol. Ett lättköpt tema, som hade kunnat vara roligare.

expand-left helskärm Per Andersson och Måns Zelmerlöw.

Ett bättre inslag är när Måns tvingar ut Per (som ju skilde sig för ett år sedan) på att göra en slags Live-Tinder med kvinnor i publiken. Härligt galet och det kommer förstås inte att vara likadant från kväll till kväll.

En överraskning i showen, hon står inte med på affischen, är operasångerskan Sanna Gibbs. En operasångerska i det här sammanhanget är egentligen så fel att det blir rätt. När Måns och hon gör Freddie Mercury-klassikern ”Barcelona” ihop, med ny text om svenskt julfirande på Gran Canaria, är det kanske det allra bästa numret. Både starkt och roligt.

expand-left helskärm Per Andersson och Måns Zelmerlöw.

Ett annat kul nummer är klassikern ”The little drummer boy”. Där lever de upp till vad jag tidigare skrivit; Måns berör, Per stör, på ett väldigt roligt sätt.

Att det hela tiden låter bra beror på en utmärkt orkester, där tre blåsare ger extra tryck i musiken.

Över huvud taget imponerar hur man har mixat att skapa klassisk julstämning i prat och sång och samtidigt skoja med julen.

För så är det ju. Man kan både längta till jultraditionerna. Och tycka att det kan bli för mycket av det goda. Här får man både och.