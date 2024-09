Så hyllas Abba på SVT och Eurovision i Malmö

50 år sedan Abba slog igenom internationellt i Eurovision Song Contest med ”Waterloo”

Publicerad 2024-03-18

I SVT:s nya jättedokumentär ”Sagan om Abba” berättas historien om Abbas karriär.

Det blir också en hyllningskväll den 6 april och Abba world slår upp portarna i Malmö inför Eurovision.

I år är det 50 år sedan Abba slog igenom internationellt i Eurovision Song Contest med ”Waterloo”. Nu berättar SVT, tillsammans med flera andra europeiska public service-bolag, hela historien om Agnetha, Björn, Benny och Anni-Frid.

Den två timmar långa dokumentären ”Sagan om Abba” fokuserar på perioden mellan albumsläppen ”Arrival” (1976) och ”Super trouper” (1980).

expand-left helskärm Abba 1974. Arkivbild.

”Dokumentären är inte bara en hyllning till Abbas ikoniska musik utan lyfter också fram vikten av vårt gemensamma kulturarv”, säger SVT Dokumentärs programchef Axel Arnö i ett pressmeddelande.

Regisserar gör James Rogan, som tidigare bland annat gjort ”Freddie Mercury: The last chapter” och dokumentären, som visas i 15 länder, får premiär på SVT Play den 6 april.

Samma kväll sänds även en hyllningskväll till Abba direkt från Cirkus i Stockholm.

Ungefär samtidigt slår Abba World upp portarna i Malmö i samband med att årets ESC arrangeras där. I en popup, spridd på två våningar i en lokal i centrala Malmö, samlas utdrag ut Abba the museum, ”Abba voyage”, ”Mamma mia”-musikalen samt ”Mamma mia – the party” under samma tak.

Abba World håller öppet den 29/4-12/5.